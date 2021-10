Eigen vermogen van PSV keldert: ‘Fans hoeven zich geen zorgen te maken’

Maandag, 18 oktober 2021 om 12:32 • Laatste update: 13:27

Het eigen vermogen van PSV is meer dan gehalveerd, vertelt financieel directeur Jaap van Baar in een toelichting op de jaarcijfers. Maandagochtend presenteerde de club de financiële cijfers over het boekjaar 2020/21. Niet alleen is er voor het eerst in tien jaar sprake van een nettoverlies, dat 23,2 miljoen euro bedraagt. Het eigen vermogen is gekelderd van 40 naar 17 miljoen euro, vertelt Van Baar via de officiële clubkanalen. Hij geeft daarentegen wel aan dat de liquiditeit van de club op orde is.

Volgens Van Baar is het resultaat heel duidelijk. “Wij hebben een fors verlies geleden. Een nettoresultaat van 23 miljoen euro verlies. De afgelopen negen jaar hebben we zwarte cijfers geschreven en het eigen vermogen is meer dan gehalveerd. Dat was veertig miljoen euro en dat valt nu terug naar zeventien miljoen euro, dus de boodschap in het kort is dat het in financieel opzicht een heel zwaar jaar was.” De financieel directeur geeft aan dat de coronapandemie van grote invloed is geweest op de jaarcijfers. “Ja die invloed is natuurlijk groot geweest. De boodschap is fors, 23 miljoen euro verlies, maar daar zit een verhaal achter.”

“Enerzijds is het de coronapandemie, we hebben een jaar lang gespeeld zonder supporters in het stadion, onze zakenrelaties waren niet welkom en alle andere gerelateerde omzetstromen die tijdens een wedstrijd worden gerealiseerd die vielen eigenlijk volledig weg”, verklaart de financieel directeur. “Gelukkig hebben we steun gekregen van deze supporters en zakelijke relaties en zijn we uiteindelijk in staat geweest om het groot deel van die omzet toch te ontvangen. Dat heeft de impact van de pandemie verkleind”, vervolgt de vorige maand aangestelde Van Baar. “Daarnaast hebben we als PSV gebruikgemaakt van de steunmaatregelen vanuit de Nederlandse overheid. Ik denk ook dat we daar recht op hebben, want we hadden een heel hoog omzetverlies.”

“Aan de andere kant hebben we het transferresultaat, daar zien we ook de impact van de coronapandemie”, legt de financieel directeur uit. “Waar wij als opleidingsclub jaarlijks gewoon een aantal spelers moeten verkopen, hebben we vorig jaar alleen een middelgrote transfer bewerkstelligd in de vorm van Sam Lammers naar Atalanta. De echte grote transfers waar we nog wel op gehoopt hadden, die vonden later pas plaats”, doelt de financieel directeur op de transfers van Denzel Dumfries (minstens 12,5 miljoen euro) en met name Donyell Malen (minstens 30 miljoen euro), die pas meegaan in het volgende boekjaar. “Een jaarrekening is een timingsmoment. We sluiten de boeken op 30 juni 2021. De vijf transfers die we afgelopen zomer hebben gedaan, vallen allemaal in het nieuwe boekjaar. Dat is de andere nuancering van het resultaat. Het maakt het niet beter, maar het is wel het verhaal waarom het verlies zo groot is.”

Van Baar legt vervolgens uit wat dit betekent voor de PSV-supporters. “Onze fans hoeven zich zeker geen zorgen te maken, maar we moeten ook realistisch zijn. Het heeft wel een impact gehad. De impact op totaalniveau is twintig miljoen euro, exclusief transfers. De liquiditeit is echter op orde en we hebben een goede transferzomer na balansdatum gehad. De afgelopen negen jaar hebben we zwarte cijfers gedraaid, dus we hadden een eigen vermogen wat een deel van de klap heeft kunnen opvangen. De realiteit is wel dat we zeer zorgvuldig om moeten gaan met ons kapitaal, maar dat betekent niet dat onze sportieve ambities gewijzigd zijn.”