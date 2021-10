International van Irak haalt uit naar Dick Advocaat in afscheidsinterview

Justin Meram heeft zijn afscheid als international van Irak aangekondigd. De 32-jarige aanvaller van Real Salt Lake werd ongelukkig bij de nationale ploeg, mede door de samenwerking met de nieuwe bondscoach Dick Advocaat. In een interview met het programma Hat-trick van het Irakese UTV doet Meram zijn verhaal. Hij spreekt van discriminatie binnen de nationale ploeg en verwijt Advocaat een gebrek aan zowel communicatieve vaardigheden als passie voor het team.

Meram vertelt dat hij met vorige bondscoaches als Hakeem Shaker, Radhi Shenaishil en Srecko Katanec in gesprek ging over zijn rol in de ploeg. Die trainers noemt hij 'tien keer beter' dan Advocaat, die niet met hem in gesprek ging. "Hij heeft geen goed werk geleverd als bondscoach. Hij heeft één woord met me gewisseld, 'hallo', en vervolgens was er nooit sprake van direct contact. Advocaat is een slechte trainer die niet geschikt is om de nationale ploeg te leiden", haalt hij uit. "Ik heb nog nooit zo'n trainer meegemaakt. Om eerlijk te zijn verdient deze trainer het niet om bondscoach van Irak te zijn."

"Hij is niet bereid om zich volledig te geven voor Irak, zoals de spelers doen. Vorige bondscoaches hadden een enorme passie voor de ploeg. Advocaat is niet bereid om alles te geven voor het elftal", herhaalt de buitenspeler. "Deze bondscoach is zelf nooit in Irak om naar spelers te kijken. In plaats daarvan stuurt hij zijn assistenten. Is hij niet alleen vanwege zijn naam gekozen?" Meram heeft de afgelopen maanden nauwelijks contact gehad met vertegenwoordigers van de bond. Toen hij begin september negen dagen aansloot voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Zuid-Korea (0-0) en Iran (0-3 nederlaag), had hij geen idee wat zijn rol en verantwoordelijkheden waren.

"En tijdens de rust van een wedstrijd schreeuwde de assistent tegen me dat ik het ene moest doen, maar de hoofdtrainer schreeuwde dat ik iets anders moest doen. Wat ís dat?", vraagt hij zich af. Meram vindt niet dat het cultuurverschil de reden voor de slechte communicatie is. Hij wijst op zijn verleden met Frank de Boer, Bob de Klerk en Orlando Trustfull bij Atlanta United in 2019. "Advocaat spreekt ook gewoon Engels, dus er zijn geen excuses. Het onacceptabele niveau van de ploeg in de afgelopen vier wedstrijden is te wijten aan de technische staf", vindt Meram, die de mensen in Irak vraagt om zich niet tegen de spelers te keren, hoewel hij zelf dus stopt als international.

"Dit zeg ik met pijn in het hart: ik heb besloten om te stoppen als international", vertelt Meram. "Ja, mijn besluit is definitief. Ik bedank de mensen in Irak voor hun steun en ik bedank alle trainers die me hebben geholpen op de trainingen. Ik heb Irak met trots zeven jaar vertegenwoordigd. Ik prefereerde een interlandloopbaan bij Irak boven een interlandloopbaan bij de Verenigde Staten. Misschien verandert de situatie in de toekomst, je weet het nooit, maar voor nu is mijn verhaal met de nationale ploeg van Irak voorbij." Meram speelde sinds 2014 in totaal 35 interlands voor Irak, waarin hij 4 keer scoorde.

Meram deed begin september mee in de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Zuid-Korea en Iran. Het waren zijn eerste interlands sinds oktober 2019. Meram is geboren in de Verenigde Staten, maar heeft twee Iraakse ouders. Zijn entree bij de nationale ploeg is juist het gevolg van een actievere zoektocht van de nationale bond naar personen met Irakese roots die in het buitenland wonen. Die zoektocht heeft de afgelopen tien jaar ook spelers als Ahmed Yasin, Yaser Kasim, Brwa Nouri, Rebin Sulaka, Frans Putros, Amir Al-Ammari en de Nederlandse Irakees Osama Rashid de afgelopen jaren naar de nationale ploeg gebracht.

Toch merkt Meram dat er afgunst is richting spelers die actief zijn in het buitenland. "Ik wilde er eerst niet zoveel over kwijt, maar dit is het juiste moment om de mensen in Irak de waarheid te vertellen", geeft hij aan. "Ik vind het heel moeilijk te geloven dat alle spelers uit het buitenland niet genoeg kwaliteit hebben om voor de nationale ploeg te spelen. Er zou geen onderscheid gemaakt moeten worden tussen spelers die in en buiten Irak zijn. Het moet één team zijn, zonder verdeeldheid. Helaas stuitte ik op een duidelijke verdeling tussen lokale en 'buitenlandse' spelers en dat zorgde voor verdeeldheid in de ploeg."

Het binnenhalen van spelers met Irakese roots die zelf niet uit Irak komen is controversieel geweest. De organisatie IQ PRO, opgericht in 2010, richtte zich als eerste op spelers die in aanmerking zouden kunnen komen voor het nationale team. Hoewel enkele bondscoaches die sindsdien actief waren oren hadden naar de vondsten van de organisatie, en supporters volgens Irakese media achter de kwaliteitsinjectie staan, gaan er al langere tijd verhalen rond over verdeeldheid in de nationale ploeg. Meram plaatste daar onlangs zelf een video over op zijn socialmediakanalen. Daarin werd uitgeweid over de slechte relatie die er zou zijn tussen binnen- en buitenlandse spelers, maar die video verwijderde hij later. Meram zegt inmiddels dat hij met iedereen een goede relatie heeft en dat hij de video op een 'moment van woede' plaatste.

"We hebben het gevoel dat er sprake is van discriminatie", voegt de aanvaller er evenwel aan toe. "Als een 'buitenlandse' speler bijvoorbeeld laat is voor de training, wordt daar een groot probleem van gemaakt. Als een 'lokale' speler laat is, is er niets aan de hand." Meram beschuldigt niemand rechtstreeks van discriminatie. Hij wil desgevraagd geen namen noemen van personen binnen of rondom het nationale elftal die specifiek voor verdeeldheid zorgen. "Voor mij is het misschien anders, omdat ik de spelers ken en al zeven jaar bij de nationale ploeg zit. Ik ken de spelers en mijn Arabisch is wat beter. Maar voor andere spelers die van buitenaf komen, is het heel moeilijk om Irak te vertegenwoordigen."