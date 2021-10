Omroep Gelderland neemt rigoureuze maatregel na ‘zoveelste incident’

Maandag, 18 oktober 2021 om 11:39 • Yanick Vos • Laatste update: 11:57

Omroep Gelderland stopt per direct met verslaggeving bij voetbalwedstrijden. Dat maakt hoofdredacteur Sandrina Hadderingh bekend nadat zondag wederom een verslaggeversteam van de regionale omroep werd belaagd. “Het is heel bitter, maar we blijven vanaf nu weg bij voetbalwedstrijden. Het is onmogelijk om buiten het stadion verslag te doen van gebeurtenissen."

Honderden supporters van NEC zochten de confrontatie met de politie, meldde Omroep Gelderland. Een journalist van de regionale omroep zou buiten het stadion ook zijn bedreigd door supporters. Ook reed iemand met een scooter over zijn voet heen. "We overwegen aangifte en doen zeker melding bij Persveilig", benadrukt Hadderingh.

Het is niet de eerste keer dat verslaggevers van de omroep in het nauw werden gedreven. “Het is het zoveelste incident. Eerder dit jaar renden journalisten van de omroep voor hun leven na de misgelopen promotie bij De Graafschap. Achtervolgd door boze ‘fans’ konden ze op tijd de auto bereiken. Een collega-journalist kreeg zelfs klappen”, zo klinkt het.

“Het lijkt of bedreigingen bij ons vak horen, maar dat is natuurlijk onzin”, aldus de hoofdredacteur op de website van Omroep Gelderland. “Onze mensen moeten veilig hun werk kunnen doen en dat kan vandaag de dag op veel plekken niet meer. We hebben nu al verschillende incidenten meegemaakt bij protesten en voetbalwedstrijden en we gaan onze mensen er niet langer aan blootstellen."

Online zal Omroep Gelderland nog wel verslag blijven doen. “We zijn in het stadion relatief veilig. Helaas is het interviewen van fans in het stadion verboden. ESPN claimt de rechten en duldt geen andere camera’s in het stadion. We zijn voor nieuwsverslaggeving dus aangewezen op de publieke ruimte en die is niet veilig”, aldus Hadderingh, die haar verslaggevers in het vervolg weghoudt bij De Goffert.

Burgemeester schaamt zich

Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, is totaal niet te spreken over de NEC-supporters die zondagmiddag rellen veroorzaakten. “Ik durf ze niet eens supporters te noemen. Ik vond het een totale wanprestatie”, zei hij maandagochtend bij Radio 1. Naast de supportersrellen voor en na de wedstrijd waren er ook kwetsende spreekkoren te horen, werden er volle bierglazen op het veld gegooid en stortte er een tribune in.

“Na de wedstrijd hebben supporters van NEC zich vandaag in Nijmegen tegen de politie gekeerd. Agenten werden belaagd met onder andere boomstronken en stenen. Er is heel veel geweld gebruikt”, aldus de politie. “Agenten zijn lichtgewond geraakt en ook paarden liepen verwondingen op.” Er zijn meer dan twintig mensen aangehouden en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten na onderzoek van alle camerabeelden.

Burgemeester Bruls schaamt zich voor het gedrag van de NEC-fans. “Ik durf ze niet eens supporters te noemen. “Ik vond het een totale wanprestatie”, zei Bruls. “Het gaat aan Nijmeegse kant om enkele honderden waarvan ik me, met alle respect, afvraag wat zij voor de rest van hun leven nog willen gaan doen. Het was op het veld slecht, op de tribunes slecht en na afloop slecht. Als Nijmeegse burgemeester schaam ik me voor een groot aantal van mijn stadsgenoten.” De derby tussen NEC en Vitesse zorgde voor een aaneenschakeling van meerdere dieptepunten.

Volgens Bruls kan het gedrag van de NEC-supporters die de rellen veroorzaakten niet door de beugel. “Dit gaan we stevig evalueren en dan gaan we met stappen komen, want dit wil ik nooit meer meemaken. Het slaat nergens op, vreselijk”, spreekt hij klare taal. “De politie heeft door goed ingrijpen nog ervoor kunnen zorgen dat de supporters onderling niet doorgingen, maar toen gingen ze maar met stenen en stokken gooien naar de politie. Gelukkig zijn de Vitesse-supporters uiteindelijk veilig afgevoerd, maar het had nog veel erger kunnen zijn. Als je deze mensen hun gang laat gaan: ik weet dan niet waar het eindigt.”

De burgemeester weet nog niet of het verstandiger is om de Gelderse derby voortaan zonder uitfans te spelen. “Dat is in het verleden zo geweest. Bij de laatste derby vier jaar geleden leek het juist beter te gaan. We hebben toen dingen versoepeld, maar we zijn nu weer terug bij af: we gaan dit allemaal eens stevig op een rijtje zetten.” Volgens NEC-directeur Wilco van Schaik moet er besloten worden dat uitfans niet meer welkom zijn bij de derby tussen NEC en Vitesse. “Dat is de enige conclusie die je kan trekken als je het zo uit de hand laat lopen. Het is een schande dat we in Nederland zo voetbal moeten spelen. Dit hoort niet. Dan moeten de goeden maar weer onder de kwaden lijden.”