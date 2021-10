Salah boezemt angst in: ‘Als keeper denk je: schiet alsjeblieft niet’

Maandag, 18 oktober 2021 om 10:22 • Laatste update: 10:29

Watford-doelman Ben Foster is lovend over Mohamed Salah. De aanvaller van Liverpool nam de koploper van de Premier League met een fraaie assist en een absolute wereldgoal zaterdagmiddag bij de hand tijdens een 0-5 zege op the Hornets. Volgens Foster is de Egyptenaar een nachtmerrie om tegen te spelen.

Foster moest tijdens de oorwassing tegen Liverpool vijf tegengoals slikken. De doelman nam na afloop zijn verlies en was vooral erg te spreken over Salah. “Zijn voeten zijn zo snel”, zo wordt hij geciteerd door de Daily Mail, terwijl hij probeerde te doorgronden hoe Salah bij de 0-4 in zo'n krappe ruimte vier verdedigers van zich af kon schudden en fans van beide kanten vol ongeloof het hoofd deed schudden op Vicarage Road. “Spelers zijn bang om een voet uit te steken en om te tackelen, want dat is bij Salah gewoon vragen om een penalty. Het is een absolute nachtmerrie.”

?????????????????????? Mohamed Salah stuurt werkelijk de hele Watford-verdediging het bos in en rondt dan ook nog eens perfect af #ZiggoSport #PremierLeague #WATLIV pic.twitter.com/3fYX5FCEON — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 16, 2021

De doelman van Watford is nog steeds verbouwereerd over de wondergoal van Salah. “Ik heb het niet echt gezien. Ik herinner me drie of vier spelers om hem heen… en hij dribbelde er zo langs. Toen gebruikte hij een of twee lichamen om mij het zicht op de bal te ontnemen en schoot hij bekeken in de lange hoek, het was heel goed.” Voor de Egyptenaar was het alweer zijn zevende Premier League-goal in acht duels. Jürgen Klopp gaf na afloop van de wedstrijd tegenover BT Sport aan dat de aanvaller van Liverpool in zijn ogen op dit moment de beste speler ter wereld is.

“Om heel eerlijk te zijn ben ik het met hem eens”, zei Foster. “Er zijn momenten dat hij de bal krijgt, dat hij je als keeper gewoon zorgen baart. Hij kan alles: binnendoor, buitenom, zijn bewegingen zijn ongelooflijk. En zijn werklust, daar hou ik het meest van. Hij is bereid om te rennen, het is een zeldzame kwaliteit voor een speler met al die andere kwaliteiten. Als keeper denk je: Oh mijn god, laat hem niet schieten”, vervolgde Foster. “Toen ik Salah van dichtbij zag tegen Liverpool, zou ik het niet oneens zijn met de inschatting van Klopp dat hij op dit moment een van de beste spelers ter wereld is.”

De score werd zaterdagmiddag op Vicarage Road geopend door Sadio Mané, die dankzij een fraaie assist van Salah met de buitenkant van de voet alleen voor doelman Foster werd gezet. “Ik denk dat jullie verrast zijn”, zei Mané, toen hem naar Salah werd gevraagd. “Ik niet, want we kennen zijn kwaliteiten. We weten wat hij met een bal kan. Hij liet het zien tegen City, waar hij ook op geweldige wijze doel trof. Voor hem is het normaal om dit soort doelpunten te maken. Ik heb altijd gezegd dat het heel makkelijk is om met Salah en Roberto Firmino voorin te spelen. Het zijn de twee beste spelers van de wereld en we bezorgen de verdediging veel problemen.” Liverpool speelt dinsdagavond om 21:00 uur in de Champions League tegen Atletico Madrid, waar de Brazilianen Alisson Becker en Fabinho zich weer bij de selectie zullen voegen, nadat ze rechtstreeks van hun interland in Zuid-Amerika naar de Spaanse hoofdstad zijn gevlogen.