Foto van bidon Jordan Pickford tegen West Ham United gaat viraal

Maandag, 18 oktober 2021 om 09:48 • Yanick Vos

Een foto van de bidon van Jordan Pickford gaat momenteel hard rond op sociale media. Een fotograaf van Getty Images fotografeerde de bidon van de Everton-keeper zondagmiddag tijdens de Premier League-wedstrijd tegen West Ham United (0-1 nederlaag). Wanneer the Toffees een strafschop tegen zouden krijgen, kon Pickford op zijn bidon kijken in welke hoek hij zou moeten duiken als Mark Noble, Michail Antonio of Declan Rice zou schieten.

Het is een werkwijze die Pickford niet onbekend is. Op het WK van 2018 had hij eenzelfde soort lijst op zijn bidon geplakt voor het duel in de achtste finale met Colombia. De Engels international keerde destijds in de strafschoppenserie een penalty van Carlos Bacca. Mede door zijn inbreng bereikte Engeland de kwartfinales van het WK. Ook in de EK-finale van afgelopen zomer keerde hij twee strafschoppen, van Andrea Belotti en Jorghinho. Genoeg voor de Europese titel was dat echter niet.

Everton kreeg zondagmiddag geen strafschop tegen op Goodison Park. Toch stapten Pickford en zijn ploeggenoten met een nederlaag van het veld. De doelman had geen antwoord op de inzet van West Ham-verdediger Angelo Ogbonna een kwartier voor tijd. Het bleek het enige doelpunt van de wedstrijd.