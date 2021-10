‘Hij moet bijtekenen, anders moeten ze bij Ajax Rensch daar neerzetten’

Maandag, 18 oktober 2021 om 08:54 • Yanick Vos

Devyne Rensch moet op de rechtsbackpositie de voorkeur krijgen boven Noussair Mazraoui zolang laatstgenoemde zijn contract niet verlengt, zo stelt voormalig Oranje-international Peter Boeve. De Marokkaans international heeft een aflopend contract in Amsterdam, waardoor hij na dit seizoen transfervrij kan vertrekken. Ajax wil graag verlengen en ook Mazraoui heeft zich positief uitgelaten over een nieuwe verbintenis. Desondanks is van een akkoord nog geen sprake.

Boeve neemt Mazraoui op in zijn Elftal van de Week voor De Telegraaf vanwege zijn optreden tegen sc Heerenveen afgelopen zaterdag (0-2 winst). “Omdat hij in een heel goede vorm is”, aldus Boeve. “Hij moet wel bijtekenen vind ik, anders moeten ze bij Ajax gewoon Devyne Rensch daar neerzetten. Ik vind dat je een club niet zo aan het lijntje moet houden, maar blijkbaar hebben sommige spelers tegenwoordig weinig moraal. Hij was aanvallend geweldig, speelde prima.”

De vleugelverdediger en de Amsterdammers, bij monde van trainer Erik ten Hag en directeur voetbalzaken Marc Overmars, spraken al meerdere keren de intentie uit om met elkaar verder te gaan. “Wat je hoort, is dat clubs in Europa zeggen dat Mazraoui daar wordt aangeboden voor volgend seizoen. Transfervrij. Dus ik denk dat Mino Raiola al behoorlijk met hem aan het shoppen is en dat hij een heel interessante optie is, om zo’n door Ajax opgeleide speler gratis te kunnen ophalen. Is het niet voor de basis, dan is het voor de bank heel aardig”, zegt Mike Verweij, Ajax-watcher namens De Telegraaf, in de podcast Kick-Off.

“Als je weet dat Mazraoui niet gaat bijtekenen, wat is dan het verschil met Onana? Ik snap de irritatie wel, maar er valt nog een heel hoop geld te verdienen met Onana. Ik denk dat je hem moet opstellen om niet heel veel geld mis te lopen”, stelt Verweij. Onana is net als Mazraoui in het bezit van een aflopend contract, maar Overmars heeft reeds laten weten dat de doelman geen nieuw contract meer gaat tekenen bij Ajax. De vraag is of Onana na het verlopen van zijn dopingschorsing in november nog in actie zal komen.