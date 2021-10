Gelderse derby zonder uitpubliek ‘enige conclusie die je kan trekken’

Maandag, 18 oktober 2021 om 08:05 • Yanick Vos • Laatste update: 08:23

De Gelderse derby moet voortaan zonder uitsupporters worden afgewerkt, zo is de conclusie van onder meer Arno Vermeulen, NEC-directeur Wilco van Schaik, Valentijn Driessen en Hugo Borst. Zij spreken in de media hun afschuw uit over de ongeregeldheden rond NEC – Vitesse zondag. Volgens Borst en Driessen is het wachten tot er doden vallen als er nu niet wordt ingegrepen.

Vermeulen stelde zondagavond bij Studio Voetbal dat er besloten moet worden dat uitfans niet meer welkom zijn bij de derby tussen NEC en Vitesse. Van Schaik deelt die mening. "Dat is de enige conclusie die je kan trekken als je het zo uit de hand laat lopen. Het is een schande dat we in Nederland zo voetbal moeten spelen. Dit hoort niet. Dan moeten de goeden maar weer onder de kwaden lijden”, aldus de NEC-directeur. De Gelderse derby zorgde voor een aaneenschakeling van meerdere dieptepunten: supportersrellen voor en na de wedstrijd, kwetsende spreekkoren, volle bierglazen die op het veld gegooid werden en het instorten van een tribune.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Zwaargewonde na vechtpartij met bijlen tussen fans NEC en Vitesse

In de nacht van zaterdag op zondag is een man van achttien uit Lent zwaargewond geraakt na een vechtpartij met bijlen. Lees artikel

Driessen ziet het steeds vaker misgaan rondom provinciale derby’s. Hij wijst in zijn column voor De Telegraaf naar de IJsselderby van 19 september, toen supporters van Go Ahead Eagles en PEC Zwolle voor ongeregeldheden zorgden. De wedstrijd werd toen tot twee keer toe tijdelijk gestaakt. “Een verbod op fans van de bezoekende club moet stap één zijn”, stelt de chef voetbal van de krant. “De IJsselderby en Gelderse derby worden intussen zo gehypet en gecultiveerd dat aanhangers uit de harde kernen in aanloop en tijdens de wedstrijd allerlei grenzen overschrijden. Spelers, trainers en bestuurders doen nauwelijks tot niets om de toenemende agressie de kop in te drukken of het opgefokte sfeertje te veroordelen. Ook voor de journalistiek is een rol weggelegd. Voor opruiende en ophitsende artikelen gevoed door anonieme bronnen mag geen plaats zijn. Het geweld loopt intussen zodanig de spuigaten uit, dat het een kwestie van tijd is voordat er meer valt te betreuren dan een zwaargewonde.”

Volgens Driessen is het aan de burgemeesters van de betrokken steden om een grens te trekken. Het weren van uitsupporters bij dit soort derby’s zal volgens hem op weerstand stuiten. “Maar de maat is vol”, schrijft hij maandag. Bij de ontmoetingen tussen Ajax en Feyenoord zijn al jaren geen uitfans meer welkom. “Laten Go Ahead Eagles, PEC Zwolle, NEC en Vitesse snel dit voorbeeld volgen. Wellicht schrikt het publiek bij andere derby’s af om zich te misdragen. Anders is het wachten op doden. En voor wat betreft het vervelende biergooien? Netten voor tribunevakken voldoen prima, zo leert de ervaring van Feyenoord bij Europese duels. Het is tijd om in te grijpen in plaats van alles te blijven tolereren.”

Borst schrijft in zijn column voor het Algemeen Dagblad over een ‘gruwelweekend’. “Gelukkig vielen er in De Goffert geen doden bij het instorten van de tribune, maar dat lijkt meer geluk dan wijsheid te zijn geweest. De levensgevaarlijke vechtpartijen voor en na afloop van NEC - Vitesse geven te denken. Wat een zinderende agressie. Het zou me verbazen als de burgemeesters van Nijmegen en Arnhem nog uit-supporters toelaten bij volgende derby's”, aldus de columnist.