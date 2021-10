Theo Janssen pleit voor opvallende wissel in Ajax-opstelling tegen Dortmund

Theo Janssen zou Steven Berghuis dinsdag niet opstellen bij Ajax tegen Borussia Dortmund. De Oranje-international maakte de afgelopen maanden indruk als nummer tien bij de Amsterdammers en was op die positie in de Champions League trefzeker tegen Sporting Portugal en Besiktas. Gevraagd naar zijn favoriete opstelling van Ajax tegen Dortmund, laat Janssen Davy Klaassen terugkeren als aanvallende middenvelder, terwijl de rechtsbuitenpositie wordt ingevuld door Antony.

Klaassen ontbrak in de eerste twee groepswedstrijden van de Champions League door een liesblessure die hij had overgehouden aan de interlandperiode met het Nederlands elftal. Berghuis nam zijn rol als aanvallende middenvelder over en deed dat naar behoren. In de gewonnen wedstrijden tegen Sporting (1-5) en Besiktas (2-0) was Berghuis van grote waarde met in totaal twee doelpunten en een assist.

Op 25 september keerde Klaassen weer terug in de wedstrijdselectie bij Ajax tegen FC Groningen (3-0 winst). Erik ten Hag gaf toen nog de voorkeur aan Berghuis in de rol van aanvallende middenvelder en ook tegen Besiktas en FC Utrecht (0-1 verlies) was de rolverdeling hetzelfde. Afgelopen zaterdag in de met 0-2 gewonnen uitwedstrijd tegen sc Heerenveen keerde Klaassen terug op zijn positie, terwijl Berghuis in Friesland als rechtsbuiten speelde. Dat had vooral te maken met de afwezigheid van Antony en Edson Álvarez, die vanwege interlandverplichtingen te laat terugkeerden uit Zuid-Amerika.

Aanstaande dinsdag wacht Ajax de confrontatie met Borussia Dortmund in de Champions League. Janssen zou in dat duel Klaassen de voorkeur geven boven Berghuis. “Ik vind dat je gewoon terug moet naar het vertrouwde”, zei hij zondagavond bij Studio Voetbal. Hij benadrukt dat ‘balans op het middenveld’ volgens hem belangrijk is tegen de Duitse topclub. Presentator Sjoerd van Ramshorst merkt op dat Janssen Berghuis uit de basis heeft gehaald. “Ja, maar Antony in de vorm die hij heeft”, reageert Janssen, als hij wordt onderbroken door Van Ramshorst.

“En Berghuis op tien dan?”, aldus de presentator. “In de Nederlandse competitie zeker, doen”, zegt de oud-Ajacied. “Daar is hij echt een heel goede speler op tien. Maar in Europees verband vind ik Klaassen, ook in verdedigend opzicht, beter. Klaassen heeft natuurlijk zijn loopacties en Berghuis is toch heel veel aan het zoeken. Hij wijkt heel veel uit naar de zijkant als hij op tien speelt. Hij komt vaak bij Antony in de buurt voetballen. Ik zie dan eigenlijk toch liever een echte tien.”

Van Ramshorst: “Ik denk dat Rafael zijn tv nu uit het raam heeft gegooid”, doelde de presentator op Rafael van der Vaart, doorgaans tafelgast bij het voetbalpraatprogramma maar zondagavond niet van de partij. De oud-international liet de afgelopen weken meermaals weten onder de indruk te zijn van Berghuis, ook in zijn rol als aanvallende middenvelder. “Vanwege het feit dat hij voor de balans kiest?”, vroeg Pierre van Hooijdonk zich vervolgens lachend hardop af. De wedstrijd tussen Ajax en Borussia Dortmund in de Johan Cruijff ArenA begint dinsdagavond om 21.00 uur.

Opstelling Ajax tegen Borussia Dortmund volgens Theo Janssen: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Haller, Tadic.