Ronald Koeman en Spaanse media lovend over tandem Fati-Depay

Maandag, 18 oktober 2021 om 00:41 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:49

Ronald Koeman kijkt met een tevreden gevoel terug op de overwinning van Barcelona tegen Valencia (3-1). Met name de mentaliteit en de werklust van zijn spelersgroep kunnen hem bekoren, zo laat hij na afloop weten voor de camera van Movistar Plus. Ook belicht de Nederlandse keuzeheer het optreden van Ansu Fati, die na een slepende knieblessure voor het eerst in 344 dagen een basisplek kreeg, en zijn wisselwerking met Memphis Depay.

“De houding van het team moet geprezen worden, ondanks de slechte start”, steekt Koeman van wal. Barcelona kreeg al in de vijfde speelminuut een tegentreffer te verwerken na een fraai afstandsschot van José Luis Gayá. “We reageerden goed, we speelden goed en we hebben verdiend gewonnen. Als je zo snel op achterstand komt, is dat een teken van het gebrek aan scherpte. Maar uiteindelijk maakten we gelijk en waren we sterk aan de bal”, vindt Koeman, die tevens zeer lovend is over het spel van Fati.

“We doen er alles aan om hem topfit te krijgen”, vervolgt de oefenmeester. “Het was zijn eerste basisplek en in overleg met de medische staf heb ik besloot om hem vandaag niet te zwaar te belasten. We hadden spelers als Ansu hard nodig. Hij heeft snelheid, en hij is goed in de één-tegen-één-situaties. Normaal gesproken zou ik hem niet gewisseld hebben, maar nu moest ik het wel doen om hem te sparen.”

Fati maakte op aangeven van Depay de 1-1 en hij verdiende een strafschop, waaruit Depay de 2-1 op overtuigende wijze binnenschoot. Na een klein uur spelen werd de achttienjarige aanvaller naar de kant gehaald ten faveure van Coutinho. Koeman is bovendien onder de indruk van de ‘chemie’ tussen Fati en Depay. “Ze vormen een goede connectie en ze vullen elkaar heel goed aan. Het zijn allebei veelzijdige spelers.”

Memphis ?????????????????? vanaf de stip! ?? De spits laat Jasper Cillessen volledig kansloos: Barça op 2-1 tegen Valencia #ZiggoSport #LaLiga #BARVAL pic.twitter.com/Tzcv8zsw3U — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 17, 2021

Ook Frenkie de Jong liet zich positief uit over het duo. “Die strafschop was perfect genomen. Ik denk dat geen enkele doelman ter wereld die gehouden had”, refereert de middenvelder aan de voltreffer van Depay. “Ansu Fati is erg belangrijk met zijn snelheid en zijn vermogen om een man te passeren. Daarnaast kan hij ook nog eens doelpunten maken. We zijn erg blij dat hij terug is”, aldus Frenkie de Jong.

De Spaanse media komen na afloop van het duel in LaLiga superlatieven tekort om het optreden van Fati te beschrijven. “Hij zorgde voor licht in de duisternis”, schrijft Marca. “Ansu Fati is het heden én de toekomst van Barcelona”, vindt Sport. “Deze aanvaller kan de Catalanen verblinden met zijn magie. Hij doet het op dappere wijze met nummer tien op zijn rug. Vergelijken met Messi mag niet, want we hebben het over de beste voetballer aller tijden. Maar Ansu wekt het enthousiasme dat veel weg heeft van het enthousiasme dat de Argentijnse ster zoveel seizoenen heeft opgewekt. Eke keer dat hij de bal raakt, weet je dat er iets staat te gebeuren. En bijna altijd is het goed.”

Ook de connectie tussen de tiener en Depay werd in de Spaanse kranten met een ruime voldoende beoordeeld. Sport spreekt van een ‘zeer slimme pass’ van de Nederlander op Ansu Fati, doelend op de opzet bij de 1-1. AS heeft het over een ‘verlichtend duo’ en een ‘veelbelovende combinatie’. Daarnaast steekt Mundo Deportivo afzonderlijk de loftrompet over de aanvallers. De sportkrant noemt onder meer specifiek ‘een magisch schot dat Cillessen kansloos liet’ (de 1-1 van Ansu Fati) en ‘een afgemeten kanonskogel’ (de strafschop van Depay).