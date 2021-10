Arbiter die Ajax - Dortmund fluit fel bekritiseerd na controversieel optreden

Zondag, 17 oktober 2021 om 23:39 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:44

Jesús Gil Manzano heeft na afloop van het duel tussen Barcelona en Valencia (3-1) veel kritiek gekregen. De dienstdoende arbiter, die komende dinsdag de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Borussia Dortmund leidt, kende enkele minuten voor rust een strafschop toe aan de Catalanen. Ansu Fati leek licht geraakt te worden door José Luis Gayá, waarna Gil Manzano zijn controversiële besluit nam. Memphis Depay schoot vanaf elf meter had raak, maar in het Valenciaanse kamp leidde de beslissing tot ongeloof.

Clubicoon en ambassadeur van Valencia Ricardo Arias sprak halverwege al zijn ongenoegen uit over het optreden van de arbitrage. Desgevraagd liet hij zich voor de camera van Movistar LaLiga uit over de veelbesproken strafschop die Gil Manzano toekende. Arias stoorde zich met name aan het feit dat de VAR niet ingreep en de beelden niet vaak genoeg bekeek. “Het lijkt alsof de scheidsrechter de enige is die een duidelijk beeld kreeg van wat er gebeurde. Hij floot puur vanwege de beweging van Ansu Fati, terwijl Gayá duidelijk de bal raakte”, foeterde Arias, die Ansu Fati overigens niets kwalijk neemt. “De speler van Barcelona deed gewoon wat een aanvaller moet doen.”

De spits laat Jasper Cillessen volledig kansloos: Barça op 2-1 tegen Valencia #ZiggoSport #LaLiga #BARVAL pic.twitter.com/Tzcv8zsw3U — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 17, 2021

De oud-verdediger van Valencia vond het vreemd dat Gil Manzano niet naar het scherm ging om het penaltymoment opnieuw te bekijken. “Ik begrijp niet waarom er in een wedstrijd zulke snelle en drastische beslissingen worden genomen en het videoscherm niet wordt geraadpleegd. Deze beslissing gaf veel voordeel aan een ploeg die, ondanks dat men zegt in zwaar weer te verkeren, erg sterk is. Barcelona heeft dit soort cadeaus niet nodig”, aldus Arias.

Ook de veroorzaker van de penalty, Gayá, heeft geen goed woord over voor het optreden van Gil Manzano. “Iedereen weet dat ik eerst de bal raak. Ik zou hem licht geraakt kunnen hebben, maar ik raakte de bal eerst. Ik moet de televisiebeelden nog terugzien, maar op sommige beelden is het duidelijk te zien dat ik de bal heb geraakt. Het is hetzelfde verhaal als altijd: ze fluiten wanneer ze zin hebben”, aldus de linksachter.

Carlos Soler sluit zich aan bij de woorden van zijn ploeggenoot, en ook hij kan het niet begrijpen dat de arbiter niet naar het scherm gaat bij een dusdanig twijfelachtig moment. "De scheidsrechter legde me in het veld uit dat hij eerst de voet van Ansu Fati raakte. Ik sprak vervolgens met Ansu en hij zei me dat het een twijfelgeval is. Bij dit soort situaties moet je gewoon naar het scherm gaan. Als hij gaat en ziet dat het een penalty is, dan is het duidelijk. Maar hij moet wel gaan kijken. De scheidsrechter zegt dat Gayá Ansu als eerste aanraakt, en het daarom een penalty is. Als ik het duizend keer zie, heb ik nog steeds twijfels. Ik weet niet waarom hij het niet wilde zien”, besluit de middenvelder.

Na afloop spreekt ook Frenkie de Jong zich ook kort uit over het moment waar de 2-1 uit voortkwam, al kan hij naar eigen zeggen geen goed oordeel vellen. “Ik heb het niet goed kunnen zien, maar volgens mij was het een penalty.” Ronald Koeman komt met dezelfde conclusie en verklaart geen duidelijk beeld te hebben gezien van de situatie. “Ik had het niet duidelijk gezien. Ik kan er niets over zeggen”, aldus de keuzeheer.