De Boer en Van Halst verwachten ‘verbod voor Koeman’, maar dat lijkt onnodig

Zondag, 17 oktober 2021 om 23:21 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:26

Jan van Halst en Ronald de Boer verwachten Philippe Coutinho de komende weken weinig in actie te zullen zien. De aanvallende middenvelder van Barcelona kwam zondag als invaller binnen de lijnen tegen Valencia (3-1) en speelde zijn 97ste officiële wedstrijd voor de club. De analisten van Ziggo Sport spreken na afloop over een hardnekkig gerucht dat Barcelona een bedrag van twintig miljoen euro betalen aan Liverpool als Coutinho de grens van honderd wedstrijden bereikt. Door de club zelf wordt die berichtgeving ontkend.

"Ik denk dat Koeman een verbod krijgt om ‘m op te stellen", zegt Van Halst over Coutinho, die de eindstand bepaalde met een doelpunt tegen Valencia. "Dat betekent dat de president (Joan Laporta, red.) uit zijn ivoren toren moet komen om tegen Koeman te zeggen dat hij hem niet mag opstellen. Dat kan wel gezellig worden, want er is al wat strijd tussen ze." De Boer zegt hetzelfde te verwachten, omdat Barcelona zich simpelweg geen rekening van twintig miljoen euro kan veroorloven. "Ze zitten zo in het nauw... Je kunt wel zeggen dat het een leuke jongen is en dat je ‘m kunt gebruiken, maar ik denk niet dat ze dat gaan doen."

De analisten verwachten dat Coutinho zodoende in de winter verhuurd zal worden door Barcelona, maar dat lijkt onnodig. Hij maakte in januari 2018 de overstap van Liverpool naar Barcelona. De Liverpool Echo meldde dat Barcelona een vast bedrag van 115 miljoen euro naar Engeland overmaakte. Dit bedrag kon volgens de krant uit Liverpool nog eens met veertig miljoen euro oplopen door een bonusconstructie. Zowel de Liverpool Echo als Sport schreef dat een deel van deze bonusconstructie gebaseerd is op het aantal gespeelde wedstrijden van Coutinho in het shirt van Barcelona.

Sport meldde dat een bonus van twintig miljoen euro geactiveerd zou worden als Coutinho honderd duels speelt. De Liverpool Echo meldde echter dat Liverpool de volledige transfersom, totaal 155 miljoen euro, reeds ontvangen heeft. The Reds konden naar verluidt een bedrag van vijf miljoen euro tegemoetzien voor iedere vijftien wedstrijden die Coutinho voor Barcelona speelde, waardoor er hiervoor al dertig miljoen euro aan bonussen is uitgekeerd. De overige tien miljoen euro heeft Liverpool ontvangen doordat Barcelona er in de seizoenen 2018/19 en 2019/20 in slaagde om de kwartfinale van de Champions League te halen, ondanks dat Coutinho een deel van die periode verhuurd werd aan Bayern München.

Daarmee heeft Barcelona reeds de gehele transfersom voor Coutinho betaald en van een dreigende rekening van twintig miljoen is dus geen sprake, stelde de krant uit Liverpool vorig jaar. Toch bleef het gerucht de ronde doen. In mei van dit jaar meldde Mundo Deportivo dat Barcelona het bestaan van clausule ontkent, al wilde de club daar weinig aan toevoegen. De 29-jarige Coutinho speelde dit seizoen zeven wedstrijden voor Barcelona en maakte tegen Valencia zijn eerste doelpunt van het seizoen. Sergiño Dest draaide aan de achterlijn weg bij zijn tegenstanders en stelde Coutinho in staat om te scoren.