Curieus penaltymoment helpt Juventus langs AS Roma en José Mourinho

Zondag, 17 oktober 2021 om 22:39 • Chris Meijer

Juventus heeft zondagavond een nipte overwinning op AS Roma geboekt. Het duel in Turijn - waarin Rick Karsdorp negentig minuten op het veld stond en Matthijs de Ligt met een lichte hamstringblessure ontbrak - eindigde door een doelpunt van Moise Kean in een 1-0 zege voor la Vecchia Signora. Dat was mede te danken aan een curieus moment kort voor rust: scheidsrechter Daniele Orsato verzuimde voordeel te geven, gaf in plaats van een doelpunt van Tammy Abraham een strafschop en zag Jordan Veretout deze missen.

Mourinho keerde zondagavond terug in Turijn, waar hij door zijn verleden als trainer van Internazionale niet bepaald populair is. Als manager van Manchester United kreeg hij het in 2018 al eens aan de stok met de supporters van Juventus, door na de met 1-2 gewonnen Champions League-wedstrijd provocerend zijn hand achter zijn oor te leggen als reactie op de beledigingen die hij naar eigen zeggen naar zijn hoofd geslingerd kreeg. Roma ging bij het weerzien tussen Mourinho en Juventus het best van start, want de eerste kansen waren via Gianluca Mancini en Lorenzo Pellegrini voor de Romeinen.

Halverwege leidt Juve met 1-0 tegen Roma ??



Jordan Veretout had vlak voor rust dé kans op 1-1 vanaf 11 meter, maar faalde jammerlijk ??#ZiggoSport #SerieA #JUVROM pic.twitter.com/S3euxO3xPx — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 17, 2021

Dat Juventus na zestien minuten spelen op voorsprong kwam, was dan ook enigszins tegen de verhoudingen in. Moise Kean ging onder een voorzet van Mattia De Sciglio door, waarna Rodrigo Bentancur wel kon koppen. De middenvelder kopte de bal tegen het hoofd van Kean aan, waarna de bal zo achter doelman Rui Patricio in het doel verdween. Roma kreeg in de beginfase met meer tegenvallers te maken, want Nicolò Zaniolo moest zich al vroeg in de wedstrijd met een blessure laten vervangen door Stephan El Sharaawy.

Op slag van rust had Roma echter op gelijke hoogte kunnen en misschien wel moeten staan. Giorgio Chiellini verspeelde de bal, waarna het leer via Abraham bij Henrikh Mkhitaryan terechtkwam. Mkhitaryan werd vervolgens gevloerd door Juventus-doelman Wojciech Szczesny en mede daardoor kwam het leer voor de voeten van Abraham, die raak schoot. Scheidsrechter Orsato had echter al wel gefloten, waardoor er een strafschop kwam in plaats van een doelpunt. Jordan Veretout verzuimde echter om Roma op gelijke hoogte te schieten en zag Szczesny reddend optreden. Orsato zou overigens de fout zijn ingegaan door niet de aanval en daarmee het voordeel af te wachten, maar al te fluiten voor Abraham de bal tegen de touwen schoot.

Ondanks dat de eerste goede mogelijkheid van de tweede helft voor Juventus was middels een omhaal van Federico Bernardeschi, beperkte de thuisploeg zich na rust voornamelijk tot het verdedigen van de voorsprong. Het ontbrak Roma echter lang aan aanvallende kracht om écht tot kansen te komen, los van een gevaarlijk afstandsschot van Veretout. De grootste kans in de slotfase kwam nog voort uit een slippertje van Chiellini, die Bryan Cristante de gelegenheid bood om vanaf de rand van het strafschopgebied uit te halen. Zijn schot werd echter gekraakt door Leonardo Bonucci. Mede daardoor bleef de 1-0 voorsprong intact en stijgt Juventus naar de zevende plaats in de Serie A, met één punt minder dan nummer vier Roma.