Van Hanegem: ‘Hij heeft opeens een documentaire, maar moet scherper worden’

Zondag, 17 oktober 2021 om 21:54 • Dominic Mostert

Willem van Hanegem is niet goed te spreken over het optreden van Feyenoord in de competitiewedstrijd tegen RKC Waalwijk (2-2). In zijn column voor het Algemeen Dagblad schrijft de oud-voetballer dat er 'te veel misgaat' bij de ploeg van Arne Slot. Van Hanegem licht meerdere spelers uit die in zijn optiek niet goed presteerden en raadt Slot aan om goed na te denken over de wijze waarop de de aanvallende speelstijl wordt uitgevoerd.

Ploegen die tegen Feyenoord op achterstand komen, zoals RKC, weten volgens Van Hanegem dat er nog geen man overboord is. "Feyenoord blijft namelijk naar voren rennen en als dat met iets minder energie wordt uitgevoerd, krijgen de tegenstanders toch nog kansen. Dat het soms met minder energie gaat, vind ik overigens niet zo gek. Het vreet kracht wat ze doen." In de ogen van Van Hanegem moet Feyenoord de speelstijl 'een beetje gedoseerd' uitvoeren. "Bij 1-0 voor bijvoorbeeld, dan is het woord toch ook een beetje aan de tegenstander zou je zeggen, maar zo denkt dit Feyenoord niet, die willen maar blijven gaan."

De stemming is na een goede seizoensstart getemperd door een nederlaag tegen Vitesse (2-1) en de remise tegen RKC. "Er gaat nog veel mis helaas", merkt de Kromme op. "Marcos Senesi heeft opeens een eigen documentaire, maar als hij echt verder wil komen, moet hij nu wel veel scherper worden." Feyenoord kondigde deze week de documentaire El Gladiador aan, waarin de achtergrond van de Argentijnse verdediger wordt uitgelicht. De documentaire 'geeft een beeld van de mens achter de voetballer en de hechte familie waar Marcos Senesi onvoorwaardelijk op kan steunen', meldde Feyenoord.

Van Hanegem vindt echter dat de verdediger zich moet richten op zijn spel. "Tegen Vitesse gaf hij een doelpunt cadeau aan Loïs Openda en de manier waarop hij zaterdag Jens Odgaard verdedigde bij de 1-1, dat kan natuurlijk niet." Odgaard liet zich met de rug naar het doel aanspelen, wist vrij makkelijk weg te draaien bij Senesi en schoot de bal in de verre hoek: 1-1. Bij de 1-2 liet Senesi doelpuntmaker Vurnon Anita weglopen. "In aanvallend opzicht zag ik Cyriel Dessers door het ijs zakken. Te weinig agressie en geen enkele scherpte voor de goal. Ik vond het ook jammer dat Bryan Linssen, die het als spits goed deed, moest uitwijken naar links. Aan de zijlijn heeft hij niets te zoeken."