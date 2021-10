Waarom Ederson en Gabriel Jesus zondag opdoken op de Nederlandse grens

Zondag, 17 oktober 2021 om 21:35

Ederson en Gabriel Jesus maakten zondagmiddag enigszins verrassend hun opwachting in Lommel. Het duo van Manchester City bleek echter niet geheel toevallig te zijn afgereisd naar België om aanwezig te zijn bij het duel tussen Lommel SK en Excel Moeskroen in de Eerste Klasse B. Hun aanwezigheid had alles te maken met de quarantaineregels én het naderende Champions League-duel met Club Brugge, dat dinsdagavond om 18.45 uur op het programma staat in het Jan Breydel Stadion.

Ederson en Gabriel Jesus maakten tijdens de afgelopen interlandperiode deel uit van de selectie van Brazilië voor de interlands tegen Venezuela (1-3 zege), Colombia (0-0) en Uruguay (4-1 overwinning). De laatste interland werd pas in de nacht van donderdag op vrijdag afgewerkt en Manchester City koos ervoor om het tweetal direct naar België te laten vliegen, waardoor zij zaterdag ontbraken in het met 2-0 gewonnen thuisduel met Burnley. Ederson en Gabriel Jesus hoeven nu echter niet in quarantaine, waardoor ze wel beschikbaar zijn voor de wedstrijd tegen Club Brugge. Als je over een vaccinatiecertificaat beschikt en op dag één of twee na aankomst een negatieve coronatest aflegt, hoef je in België niet in quarantaine als je vanuit Brazilië reist.

Bovendien hoeven ze na terugkomst vanuit België niet in quarantaine, waardoor ze ook inzetbaar zijn voor de volgende competitiewedstrijd tegen Brighton & Hove Albion. “Als ze rechtstreeks naar Manchester waren gekomen, dan hadden ze hier tien dagen in quarantaine gezeten in een hotel", zo legde Manchester City-manager Josep Guardiola uit. "Dat wilden we niet en dus hebben we ze meteen naar België gestuurd. Of ze tegen Club Brugge ook zullen spelen, weet ik nog niet want ze misten wel een reeks trainingen. Maar na de wedstrijd kunnen ze nu wel mee met ons terug naar Groot-Brittannië zonder problemen."

Daardoor waren Ederson en Gabriel Jesus zondag in de gelegenheid om aanwezig te zijn bij de wedstrijd tussen Lommel SK en Excel Moeskroen. De Belgische club - waar de Nederlander Peter van der Veen als trainer werkzaam is - maakt sinds vorig jaar deel uit van de City Football Group, dat tevens filialen heeft in de Verenigde Staten (New York City), Australië (Melbourne City), Uruguay (Montevideo City Torque), India (Mumbai City), Spanje (Girona), Frankrijk (Troyes) en Japan (Yokohama F. Marinos).

‘Klein Ajax’ op Nederlandse grens wordt ‘negende broer’ in miljardenimperium

Lommel SK kondigde zondag met trots aan dat Ederson en Gabriel Jesus een bezoek zouden gaan brengen aan het Soevereinstadion, dat dicht tegen de Nederlandse grens aan ligt. “We mogen vandaag twee special guests verwelkomen voor onze wedstrijd tegen Moeskroen. Manchester City-sterren Ederson Moraes en Gabriel Jesus komen ons Lommel SK vandaag aanmoedigen”, schreef Lommel SK op Twitter. Ederson en Gabriel Jesus verzorgden tevens de aftrap van het duel op het tweede niveau van het Belgische voetbal, dat in een 3-0 overwinning voor Lommel SK eindigde.