Beelden gaan rond van rellen tussen supporters FC Twente en Willem II

Zondag, 17 oktober 2021 om 21:27 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:32

De ME heeft moeten optreden bij een confrontatie tussen supporters van FC Twente en Willem II rondom De Grolsch Veste. Supporters van de bezoekende club braken uit het supportersvak, waarna een vechtpartij ontstond. De twee clubs speelden zondag een verhitte wedstrijd (1-1), die dus gevolg kreeg met rellen buiten het veld.

Op filmpjes die rondgaan op sociale media is te zien dat de supporters uit het supportersvak breken, waarna fans van FC Twente erop af komen. De ME trad op om de supporters uit elkaar te houden. Soortgelijke gebeurtenissen vonden dit seizoen plaats na FC Twente - FC Utrecht, toen de ME ook al moest ingrijpen nadat supporters van de bezoekende club uitbraken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In Nijmegen trad de ME zondag ook al op. Honderden supporters van NEC zochten de confrontatie met de politie na het duel met Vitesse. Tijdens de confrontatie met de politie vernielden rellende supporters een politiebus. Er werd met stokken, stenen en vuurwerk naar de politie gegooid. De politie verrichtte meerdere aanhoudingen.