Kenneth Perez: ‘Goede speler, maar bloedirritant, wat een jankerd’

Zondag, 17 oktober 2021 om 20:41

Kenneth Perez heeft geen goed woord over voor het gedrag dat Jesper Karlsson bij vlagen op het veld vertoont. De Zweedse vleugelaanvaller was zondag tijdens de wedstrijd tussen AZ en FC Utrecht (5-1) goed voor een doelpunt en twee assists, maar viel bij Perez ook op met ‘bloedirritant’ gedrag. Voor Marciano Vink was de ruime zege van de Alkmaarders aanleiding om in het programma Dit was het Weekend van ESPN trainer Pascal Jansen een ‘dikke pluim’ te geven.

“Karlsson. Goede speler, maar bloedirritant. Wat een jankerd. Vandaag ook, dan lag hij op de grond, ging hij met zijn handen heen en weer en leek het alsof hij alles had afgescheurd. Uiteraard, een nop op je schoen kan echt wel pijnlijk zijn. Al denk ik dat er bij Karlsson niet veel aan de hand was. Die aanstellerij... Kom op, zeg”, geeft Perez te kennen. Karlsson tekende dit seizoen bij AZ voorlopig voor vier doelpunten en drie assists.

“We zijn het waarschijnlijk niet eens, maar ik vond AZ fantastisch spelen in de eerste helft”, zo analyseert Vink het duel tussen AZ en FC Utrecht. De Alkmaarders stonden bij rust al op een 3-0 voorsprong. “Ik denk dat ik AZ dit seizoen nog niet zo goed heb zien spelen. Maar ik denk ook dat dit de beste eerste helft was van een team in de Nederlandse competitie. Alles klopte. Ze konden steeds de vrije man vinden. Gundmundsson kwam naar binnen, waardoor FC Utrecht niet in staat was een opbouw te verzorgen. Willem Janssen had het zo moeilijk met Gundmundsson, die steeds bij hem stond.”

“Ik denk dat de trainer van AZ (Pascal Jansen, red.) een dikke pluim verdient. Hij is bekritiseerd, omdat hij zijn ploeg niet aan het voetballen kreeg. Nu heb ik een AZ gezien dat totaal anders was dan de wedstrijd tegen FC Twente. Wijndal vindt zijn vorm terug, Sugawara zocht Warmerdam op. Ik heb genoten, vooral de eerste helft”, vervolgt Vink. Perez vraagt zich af of dit optreden van AZ niet eenmalig was.

“Jansen heeft steeds aangegeven dat ze zoekende zijn. Hij heeft ook te maken gehad met Wijndal die terugkwam van een blessure en is vijf basisspelers kwijtgeraakt. Als je naar de laatste vijf wedstrijden kijkt, zie je wel een stijgende lijn. Ik zie weer voetbal terugkomen. In tegenstelling tot de andere wedstrijden van dit weekeinde heb ik zoveel mooie momenten gezien”, zegt Vink over AZ. Perez is het daar niet volledig mee eens: “Ik vind juist dat het veel middelmaat is. Het was vandaag wel beter.’