Trabzonspor deelt Fenerbahçe flinke tik uit in rechtstreeks duel om koppositie

Zondag, 17 oktober 2021 om 19:58 • Dominic Mostert

In een rechtstreekse wedstrijd om de koppositie heeft Trabzonspor zondagavond gezegevierd over Fenerbahçe. De bezoekers kwamen vroeg in de wedstrijd op voorsprong, maar kwamen vervolgens met tien man te staan en verloren met 3-1. Trabzonspor neemt de koppositie over en heeft 21 punten verzameld uit 9 wedstrijden. Met 19 punten uit 9 duels staat Fenerbahçe tweede. Bij Trabzonspor stond Stefano Denswil in de basis, terwijl Fenerbahçe aantrad met Ferdi Kadioglu.

Al in de derde minuut opende Fenerbahçe de score. Na samenspel van de bezoekers rond het vijandelijke strafschopgebied kreeg Trabzonspor de bal niet weg. Uiteindelijk belandde die voor de voeten van Diego Rossi, wiens schot na een aanraking van Berat Özdemir. Het leek een droomstart voor de bezoekers, maar schijn bedroog. Kim Min-Jae ontving twee gele kaarten na overtredingen op Gervinho en Djaniny, waardoor Fenerbahçe na 23 minuten met tien man kwam te staan. In het tweede geval wilde hij voorkomen dat Djaniny het strafschopgebied zou betreden met de bal.

Trabzonspor had slechts twee minuten nodig om te profiteren van de rode kaart van de tegenstander. Ondanks de aanwezigheid van een muurligger scoorde Anastasios Bakasetas uit een lage vrije trap, nadat de bal onder de muur door ging. Doelman Altay Bayindir leek de bal op de doellijn vast te hebben, maar liet die toch achter de lijn gaan. Een late kopbal van Vitor Hugo zeilde net naast, waardoor het bij 1-1 bleef in de eerste helft. Ook na de pauze had Trabzonspor moeite om de comeback te voltooien. Tien minuten voor tijd kwam de thuisploeg dicht bij een doelpunt, toen Dorukhan Toköz tegen de paal kopte. Djaniny wilde uit de rebound scoren, maar daar stak Marcel Tisserand een stokje voor.

Niet veel later werd het toch nog 2-1: Anastasios Bakasetas schoot een penalty, die was toegekend nadat Attila Szalai tegenstander Andreas Cornelius vasthield, vol overtuiging in de rechterhoek. In de eerste minuut van de blessuretijd besliste Trabzonspor de wedstrijd definitief na een merkwaardige uitbraak. Filip Novak liet zich de bal op de middenlijn ontfutselen door Abdülkadir Ömür, die kon afstormen op het strafschopgebied. Hij bediende aan zijn rechterzijde Cornelius, wiens schot werd gekeerd door Bayindir. In de rebound schoot Yusuf Sari en werd de bal hevig van richting veranderd door Luiz Gustavo, waardoor Bayindir kansloos was: 3-1.