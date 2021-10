Koeman geeft Ansu Fati eerste basisplek in 344 dagen; Agüero speelklaar

De opstelling van Barcelona tegen Valencia is bekend. Ronald Koeman stuurt zijn team het veld in in een 4-3-3-formatie, waarin Frenkie de Jong en Memphis Depay een basisplek krijgen. Luuk de Jong moet genoegen nemen met een plek op de bank. Sergio Agüero zit voor het eerst sinds zijn overstap van Manchester City bij de wedstrijdselectie van de Catalanen, terwijl Ansu Fati voor het eerst na zijn zware knieblessure in de basis staat. De aftrap vindt om 21.00 uur plaats in het Camp Nou.

De ploeg van Koeman zal tegen los Che op zoek gaan naar eerherstel. Voorafgaand aan de interlandbreak ging Barcelona met 2-0 onderuit op bezoek bij Atlético Madrid en ook het oefenduel met derdedivisionist Cornellà werd niet gewonnen: 2-2. De Nederlandse keuzeheer kan tegen Valencia niet beschikken over Ousmane Dembélé, Pedri, Martin Braithwaite, Ronald Araújo en Moussa Wagué (allen geblesseerd). Agüero hoopt voor het eerst officiële minuten te maken in het shirt van Barça, maar start vanaf de bank.

Zoals gebruikelijk verdedigt Marc-André ter Stegen het doel van los Azulgrana. Voor hem staat een viermansachterhoede. Dest keerde pas laat terug van zijn respectievelijke interland met de Verenigde Staten tegen Costa Rica (2-1) en leek vanaf de bank te moeten starten, maar hij is fit genoeg voor een basisplek op de rechtsbackpositite. Óscar Mingueza verkast zodoende naar de reservebank. Het centrale hart wordt gevormd door Gerard Piqué en Eric García, terwijl Jordi Alba voor het eerst sinds de Champions League-ontmoeting met Bayern München (14 september) zijn opwachting zal maken als linksback.

Het middenveld wordt gevormd door Sergi Roberto, Sergio Busquets en Frenkie de Jong. Op de rechtsbuitenpositie krijgt Gavi de voorkeur boven Coutinho, terwijl Luuk de Jong buiten de basiself wordt gelaten ten faveure van Fati. Depay zal starten vanaf de linkerkant.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Dest, Piqué, García, Alba; Sergi Roberto, Busquets, Frenkie de Jong; Gavi, Ansu Fati, Depay