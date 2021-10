Grimmig duel in Enschede: rode kaarten, spreekkoren en duwende Jans

Zondag, 17 oktober 2021 om 18:44 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:46

De competitiewedstrijd tussen FC Twente en Willem II heeft zondag geen winnaar opgeleverd. Na een verhitte eerste helft stond het 1-1 en die stand bleef uiteindelijk ook na de rust op het scorebord staan. De wedstrijd stond bol van de frustraties, maar niet van de kansen: het was de wedstrijd met het minste aantal schoten van het huidige seizoen (dertien stuks). Willem II staat met zeventien punten op de vierde plaats, terwijl Twente zevende staat met vijftien punten.

De frustraties ontstonden na de 1-1 van Willem II. Arbiter Jochem Kamphuis keurde een doelpunt van Ché Nunnely goed, ondanks dat FC Twente claimde dat de aanvaller een handsbal beging. Hij nam de bal in het strafschopgebied mee na een voorzet van Kwasi Wriedt en passeerde doelman Lars Unnerstall van dichtbij. Volgens zowel Kamphuis als videoscheidsrechter Richard Martens was er geen sprake van een handsbal. Vervolgens stapelden de incidenten zich op. Kamphuis deelde Ramiz Zerrouki en Derrick Köhn ieder een gele kaart uit na een opstootje. Ron Jans reageerde woedend toen Ricky van Wolfswinkel naar de grond werd getrokken en ging op de bon. Kamphuis deelde ook geel uit aan Michal Sadílek, die een harde overtreding op Pol Llonch beging.

Hiervoor krijgt Ramiz Zerrouki zijn tweede gele: rood! Terecht? ??#twewil pic.twitter.com/zavR9xW8hF — ESPN NL (@ESPNnl) October 17, 2021

Kamphuis werd door de supporters van FC Twente uitgescholden voor 'hoerenjong'. Tot tweemaal toe moest de stadionspeaker het publiek vragen om te stoppen met de beledigende spreekkoren. Een rode kaart paste wel binnen de grimmige sfeer en die kwam er in de blessuretijd van de eerste helft. Kamphuis floot voor een overtreding van Zerrouki, die uit frustratie de bal tegen het veld wierp. Die actie kwam de middenvelder op zijn tweede gele kaart te staan. Het zag er dus goed uit voor Willem II, dat in de zesde minuut juist op achterstand was gekomen. Een terugspeelpass van Nunnely kwam niet aan bij Emil Bergström, waardoor Dimitrios Limnios kon profiteren en beheerst afrondde.

Kort na de pauze dacht Willem II op voorsprong te komen, maar een doelpunt van Wriedt werd afgekeurd wegens buitenspel. Verder konden de bezoekers in de tweede helft nauwelijks profiteren van het numerieke overwicht. Een kwartier voor tijd kwam Willem II zelf ook met tien man te staan. Köhn viel in een duel met Van Wolfswinkel op de benen van de spits, wat hem zijn tweede gele kaart opleverde. In het slot van de wedstrijd was FC Twente het meest nadrukkelijk op zoek naar het winnende doelpunt, maar het bleef bij 1-1. Twee minuten voor tijd duwde Jans nog een speler van Willem II, invaller Görkem Saglam, weg bij een discussie met Van Wolfswinkel.