Fan wordt onwel: Newcastle - Tottenham Hotspur gestaakt

Zondag, 17 oktober 2021 om 18:23 • Laatste update: 18:47

Het duel tussen Newcastle United en Tottenham Hotspur is zondagavond stil komen te liggen nadat een fan op de tribunes van St. James’ Park onwel raakte. Na 39 minuten spelen leek Heung-Min Son een corner te gaan nemen, totdat de spelers op het veld scheidsrechter Andre Marriner wezen op het incident op de tribune. Mede daardoor snelde iemand met een AED richting de tribunes. Newcastle meldt dat de supporter stabiel is en wordt overgebracht naar het ziekenhuis.

Met een 1-2 stand op het scorebord wilde Son kort voor rust gaan aanleggen voor een hoekschop. Vlak voor de Zuid-Koreaanse aanvaller aanlegde, hield hij in doordat de spelers in het strafschopgebied in de gaten kregen wat er gaande was op de tribune. Er ontstond tevens onrust onder het publiek op de tribunes. Sergio Reguilón vertelde aan scheidsrechter Marriner wat er aan de hand was, waarna Eric Dier naar de zijkant snelde om ogenschijnlijk aan te geven dat er gereanimeerd moest worden. Er kwam iemand in actie met een AED en het spel op St. James’ Park kwam stil te liggen.

De wedstrijd tussen Newcastle en Spurs is kort voor rust stilgelegd ?? Iemand in het publiek lijkt onwel te zijn geworden. We hopen op het beste.#ZiggoSport #PremierLeague #NEWTOT pic.twitter.com/d3MEvoeSkE — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 17, 2021

Analist Youri Mulder van Ziggo Sport vindt het logisch dat de wedstrijd tijdelijk werd stilgelegd. “Ja, dit moet natuurlijk goed georganiseerd worden. Als je dan gaat doorvoetballen, lijkt het me niet bevorderend voor de situatie”, zegt hij in de studio. In de tweede minuut van de blessuretijd gebaarde scheidsrechter Marriner dat de spelers toch weer van het veld moesten gaan. Er waren zeven minuten aan blessuretijd aangekondigd, maar die werden afgebroken nadat de scheidsrechter informeerde hoe het met de betreffende supporter gaat. “Je wilt natuurlijk niet te veel lawaai. En misschien moet er ook een ambulance het veld over, dat weet je niet", aldus Mulder.

Nadat de spelers van Newcastle en Tottenham van het veld waren verdwenen, was er te zien dat er een brancard naar de tribune ging. Er werd vervolgens omgeroepen dat de spelers spoedig weer het veld op zouden komen om het restant van de eerste helft uit te spelen. De blessuretijd van de eerste helft telt inderdaad zeven minuten, zoals ook werd aangekondigd voor de fans het veld verlieten. Newcastle United schrijft op Twitter dat de onwel geworden supporter stabiel is en naar het ziekenhuis wordt overgebracht. Hij is onder applaus met een brancard van de tribunes van St. James' Park gehaald.

Mulder is lovend over de rol van Reguilón tijdens het incident. "Die redt hier misschien een leven", stelt de analist. "Nu is Simon Kjaer genomineerd voor de Ballon d'Or (voor zijn rol tijdens de hartstilstand van Christian Eriksen tijdens het EK-duel tussen Finland en Denemarken, red.), dus misschien zou Reguilón nu ook in dat rijtje moeten. Dan moet alles stilgelegd worden, ook al is het een Premier League-wedstrijd. Dat is hartstikke goed."