Galatasaray boekt zege dankzij oplettend moment Mostafa Mohamed

Zondag, 17 oktober 2021 om 17:15 • Yanick Vos

Galatasaray heeft zondagmiddag gedaan wat het moest doen. Voor eigen publiek was de ploeg van trainer Fatih Terim met 1-0 te sterk voor Konyaspor. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd al in de vierde minuut gemaakt en kwam op naam van Mostafa Mohamed. Door de overwinning klimt de Turkse topclub naar de vijfde plaats op de ranglijst.

Konyaspor zette direct hoog druk en probeerde Galatasaray de opbouw onmogelijk te maken. Fernando Muslera vond op het middenveld echter de vrije man, waarna Mohamed de diepte werd ingestuurd. Door miscommunicatie tussen Konyaspor-keeper Ibrahim Sehic en zijn achterhoede, kon de Egyptische aanvaller er met de bal vandoor en in een leeg doel de 1-0 maken. Het was de derde competitietreffer van Mohamed dit seizoen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Galatasaray, waar Patrick van Aanholt vanuit de basis startte en negentig minuten bleef staan, had niet makkelijk met Konyaspor, dat met name na rust veelvuldig de bal had. Fernando Muslera moest meer dan eens in actie komen. Mede door goed optreden van de Uruguayaanse doelman werd puntenverlies zondagmiddag voorkomen. Bankzitter Ryan Babel kreeg een halfuur speeltijd. De invaller wist in aanvallend uitzicht niets uit te richten.

Met zeventien punten uit negen wedstrijden staat Galatasaray op een voorlopige vijfde plaats. De achterstand op koploper Fenerbahce bedraagt twee punten, al komt de aartsrivaal zondagavond nog in actie tegen Trabzonspor, de nummer twee van de Turkse Süper Lig. Galatasaray kan zich nu opmaken voor de groepsfase van de Europa League, waarin Lokomotiv Moskou donderdag de tegenstander is.