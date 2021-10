Bayern München slacht Bayer Leverkusen in zeven minuten helemaal af

Zondag, 17 oktober 2021 om 17:21 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:37

Bayern München heeft zondagmiddag een grote overwinning op Bayer Leverkusen geboekt. Na een spectaculaire eerste helft leidde de grootmacht al met 0-5 tegen de nummer drie van de Bundesliga. Nooit eerder had Bayern na 45 minuten al zo'n grote voorsprong in een uitwedstrijd. In de tweede helft deed Leverkusen iets terug: 1-5. Dankzij de overwinning is Bayern met negentien punten de koploper van de Bundesliga, één punt meer dan Borussia Dortmund. Bij Leverkusen hadden Mitchel Bakker en Jeremie Frimpong een basisplaats aan de flanken van de verdediging, terwijl Daley Sinkgraven op de bank bleef.

Robert Lewandowski had slechts drie minuten nodig om de score te openen tegen de nummer drie van de Bundesliga. Een vrije trap werd het strafschopgebied ingepompt en kwam bij de tweede paal terecht bij Dayot Upamecano. De mandekker legde af op Lewandowski, die op de juiste plaats stond om op acrobatische wijze achter zijn standbeen langs van dichtbij de 0-1 tegen de touwen te werken. Het was alweer competitiedoelpunt nummer acht van de Pool. Leverkusen werd achteruitgedrongen door het team van trainer Julian Nagelsmann. Bayern zocht de aanval en bracht via Leroy Sané de marge bijna op twee. De Duits international mocht ver komen en probeerde het met een afstandsschot vanaf een meter of twintig van het doel. Leverkusen-doelman Lukas Hradecky zag de bal tegen de paal vliegen.

?? @FCBayernEN at their best as they run riot over Bayer Leverkusen



Watch all the highlights ????#B04FCB pic.twitter.com/psaBlpEcL6 — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) October 17, 2021

In een fase van zeven minuten, tussen minuut 30 en 37, trok Bayern de wedstrijd echter volledig naar zich toe met vier doelpunten. Na vlot samenspel tussen meerdere spelers, met een hoofdrol voor Sané, kreeg Alphonso Davies de bal in het strafschopgebied bij Lewandowski, die van dichtbij de trekker overhaalde. Uit een corner van Joshua Kimmich ontstond de 0-3. Niklas Süle nam de bal aan in het zestienmetergebied, lanceerde een schot en zag Thomas Müller de bal verlengen met de hak, waardoor Hradecky kansloos was. Een minuut later stond het al 0-4, na een strakke pass van Müller op de azende Serge Gnabry in het strafschopgebied. Het was ook Gnabry die de eindstand van de eerste helft bepaalde. Hij bleef koelbloedig na een één-twee met Leon Goretzka en vond de linkerhoek.

In de hele geschiedenis van de Bundesliga waren er slechts twee ploegen die nóg eerder dan minuut 37 vijf doelpunten maakten in een uitwedstrijd: Borussia Dortmund in 1964 op bezoek bij Schalke 04 (na 23 minuten) en Karlsruher SC in 1964 tegen Eintracht Frankfurt (30 minuten). Een monsterzege leek in de maak. Leverkusen moest vrezen voor een 6-1 verlies tegen Hannover 96 in 1988, maar dat leed bleef de club bespaard. Sterker nog: Leverkusen was de enige ploeg die scoorde na de pauze. Patrik Schick maakte in minuut 55 de eretreffer toen hij na voorbereidend werk van Florian Wirtz scoorde via de paal. Drie minuten voor tijd werd de 2-5 van Lucas Alario afgekeurd wegens buitenspel na de voorzet van Amine Adli. Bayern kreeg in de tweede helft ook diverse kansen om de score uit te breiden, maar het bleef bij 1-5.