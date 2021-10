Schokkende beelden uit Nijmegen: tribune zakt in elkaar door feestende fans

Zondag, 17 oktober 2021 om 16:50 • Yanick Vos • Laatste update: 17:50

Een deel van de tribune van De Goffert heeft het zondagmiddag begeven. De onderste twee rijen van het uitvak zakten in elkaar toen feestvierende Vitesse-fans springend de 0-1 overwinning op NEC vierden. Volgens De Telegraaf-journalist Jeroen Kapteijns is een flinke ramp voorkomen, doordat ‘het allemaal nog net bleef hangen’.

Kapteijns meldt op Twitter dat er 'zo te zien' geen gewonden zijn gevallen. "Er zakt gewoon een stuk van het uitvak in De Goffert in bij het vieren van de zege door spelers en fans van Vitesse. Erg gevaarlijk. Zo te zien geen gewonden maar dit had heel anders af kunnen lopen", aldus de verslaggever. Het vak van Vitesse werd al snel ontruimd; de schade is aanzienlijk.

Vitesse-aanvoerder Danilho Doekhi reageerde bij ESPN geschrokken op de gebeurtenis. Voor zover de verdediger kon zien is er niemand gewond geraakt. "Maar het kan slechter aflopen", aldus Doekhi, die op het veld stond en de tribune in elkaar zag zakken. "We waren gewoon aan het feesten met de fans. Ze sprongen, maar opeens donderde het vak naar beneden, dus dat was even schrikken.”

Wilco van Schaik, de algemeen directeur van NEC, is ook erg geschrokken. "‘We zijn gered door een container die eronder stond", zegt hij in een eerste reactie. "Dit had heel anders af kunnen lopen." Op foto's is inderdaad te zien dat een container de klap opvangt, waardoor de tribune niet volledig is ingestort. "Zover ik weet, zijn er geen gewonden", aldus Van Schaik bij de NOS. "Ik ben er stil van. Er schiet van alles door je hoofd."