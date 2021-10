Zwaargewonde na vechtpartij met bijlen tussen fans NEC en Vitesse

Zondag, 17 oktober 2021 om 17:06 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:17

In de nacht van zaterdag op zondag is een jongen van achttien uit Lent zwaargewond geraakt na een vechtpartij met bijlen, schrijft het Algemeen Dagblad. Volgens het dagblad waren bij de vechtpartij supporters van NEC en Vitesse betrokken en is de jongen door de politie gewond aangetroffen bij een tankstation in Arnhem. De twee Gelderse clubs troffen elkaar zondagmiddag tijdens de derby van Gelderland, die met 0-1 werd gewonnen door de Arnhemmers.

In de buurt van het tankstation zou volgens bovengenoemd dagblad een zogeheten 'Anti-NEK Feest' gehouden zijn door supporters van Vitesse. Een groepje hooligans van NEC zou daarop de groep hebben opgewacht bij het pompstation met bijlen. Toen fans van Vitesse daar lucht van kregen, zochten zij de confrontatie en leidde het tot een vechtpartij. Die berichten gaan momenteel rond in appgroepen van beide supportersgroepen.

Volgens berichten is de gewonde man een supporter van NEC, maar dat wil de politie vooralsnog niet bevestigen. "Wij hebben omstanders gesproken maar nog geen helder beeld van wat er is gebeurd", zo luidt een reactie. Volgens het Algemeen Dagblad circuleren er foto's waarop te zien is hoe iemand aan de hals voelt van het zwaargewonde slachtoffer. Op een andere foto buigt een agent zich over de man heen. Weer een andere foto toont een beeld uit het ziekenhuis waarop staat dat de man zich 'goed voelt'. In het laatste geval is het echter niet zeker dat het om het zwaargewonde slachtoffer gaat.

Na de vondst van de man heeft de politie onder meer een traumahelikopter en twee ambulances ingeschakeld. Op de plek van het incident ligt bloed, terwijl op andere plekken rond het tankstation stukken glas zijn gevonden. Rechercheurs doen onderzoek naar de exacte toedracht, terwijl de politie een getuigenoproep heeft geplaatst. De politie kan vooralsnog niet zeggen of de man gewond is geraakt door het gebruik van wapens.