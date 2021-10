Discutabele treffer helpt Vitesse aan zege in Gelderse derby

Zondag, 17 oktober 2021 om 16:30 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:38

Vitesse heeft zondagmiddag de derby van Gelderland op zijn naam geschreven. In een uiterst matige wedstrijd met veel oponthoud was de ploeg van trainer Thomas Letsch uiteindelijk met 0-1 te sterk voor NEC dankzij een discutabele treffer van Nikolai Baden Frederiksen. Het betekende voor de Arnhemmers alweer de derde uitzege op rij. De laatste keer dat zo'n serie werd neergezet was in september 2017. Vitesse, dat komende donderdag in de Conference League aantreedt tegen Tottenham Hotspur, stijgt door de zege naar de zesde plek in de Eredivisie. NEC blijft elfde.

De statistieken lagen op voorhand in het voordeel van NEC. De Nijmegenaren wisten in de Eredivisie namelijk van geen enkele andere ploeg vaker een thuisduel te winnen dan van Vitesse: zestien keer. Aan de andere kant leverden de laatste zes ontmoetingen in De Goffert echter slechts twee zeges op voor NEC. Ook zondagmiddag had de ploeg van Rogier Meijer het moeilijk en werd al snel duidelijk dat er van goed voetbal niet veel terecht zou komen. Zo lag het spel in het eerste kwartier van de wedstrijd al veelvuldig stil door kleine overtredingen.

Discutabele momenten voorafgaand aan de goal van Nikolai Baden Frederiksen, terecht dat de VAR het goedkeurt? ??#necvit pic.twitter.com/BgsSupPQWL — ESPN NL (@ESPNnl) October 17, 2021

NEC was wel de ploeg die het eerst gevaarlijk opdook voor het vijandelijke doel. Een rolletje van Mikkel Duelund ging echter rakelings naast en een schot van Elayis Tavsan eindigde in de handen bij Markus Schubert. Vanaf dat moment herpakte Vitesse zich en nam het ook al snel de leiding, toen Frederiksen raak schoot op aangeven van Oussama Darfalou. Over de treffer was veel te doen, daar laatstgenoemde de bal met de hand beroerde en het leer tevens de achterlijn leek te hebben gepasseerd. De treffer werd uitvoerig bekeken door de VAR en later goedgekeurd door scheidsrechter Allard Lindhout.

Vitesse kreeg enkele mogelijkheden om de score in de eerste helft uit te bouwen, maar was onnauwkeurig in de afronding. Een schot van Riechedly Bazoer eindigde in de handen bij Mattijs Branderhorst en ook op een inzet van Fredriksen had de goalie van NEC een antwoord. De grootste kans kwam op naam van Darfalou. De spits werd met een fraai hakje bediend door Yann Gboho, maar schoot wild over. In het tweede bedrijf nam de amusementswaarde af en was het duel bij vlagen amper het aanzien waard. De grootste kansen waren wederom voor Vitesse, dat onder meer een vrije trap van Maximilian Wittek rakelings naast zag gaan.

In het laatste kwart van de wedstrijd trok NEC het duel meer en meer naar zich toe, waarbij Iván Márquez de stand gelijk leek te trekken. De verdediger stuurde een kopbal richting de rechterbovenhoek, maar zag zijn inzet stijlvol gepakt worden door Schubert. Ook in de blessuretijd, die liefst acht minuten bedroeg, wist NEC de Arnhemse muur niet te breken. Het laatste wapenfeit van Tavzan, een schot van een meter of twintig, zeilde langs de rechterkruising.