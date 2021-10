FC Groningen mag niet klagen met gelijkspel op Het Kasteel

Zondag, 17 oktober 2021 om 16:22 • Yanick Vos • Laatste update: 16:30

Sparta Rotterdam en FC Groningen hebben elkaar zondagmiddag in evenwicht gehouden. Op Het Kasteel kwamen de twee laagvliegers van de Eredivisie niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Beide doelpunten vielen voor rust. De bezoekers kwamen op voorsprong via Cyril Ngonge, waarna Bryan Smeets enkele minuten later al voor de gelijkmaker tekende.

De wedstrijd was een klein halfuur oud toen Mohamed El Hankouri versnelde op de linkerflank. Sparta-verdediger Dirk Abels greep niet in en liet een lage voorzet richting het strafschopgebied toe. El Hankouri vond de geheel vrijstaande Ngonge, voor wie het een koud kunstje was om de 0-1 achter Sparta-keeper Maduka Okoye te schieten. Ngonge tekende met zijn vijfde van het seizoen voor een jubileumtreffer: het was het tweeduizendste doelpunt van FC Groningen in de Eredivisie. De voorsprong was niet onverdiend te noemen. De bezoekers toonden het meeste initiatie, nadat Sparta sterk opende. In de openingsfase liet de thuisploeg twee kansen onbenut.

Het antwoord van Sparta liet niet lang op zich wachten. Vijf minuten na de openingstreffer werd de stand gelijkgetrokken door Smeets. Hij kon ongedekt afdrukken in de korte hoek na goed voorbereidend werk van de mee opgestoomde linksback Laurent Jans. Okoye voorkwam een minuut later een nieuwe achterstand voor Sparta. Met een fabelachtige redding voorkwam hij dat Jörgen Strand Larsen met de kop kon scoren. Op slag van rust ontsnapte Groningen aan een achterstand toen Vito van Crooij een grote kopkans onbenut liet. Een eventuele treffer had geen doorgang gevonden, daar de buitenspeler in buitenspelpositie stond opgesteld.

Sparta ging na rust nadrukkelijk op zoek naar de voorsprong. Na 54 minuten spelen haalde FC Groningen-verdediger Neraysho Kasanwirjo een inzet van Bart Vriends van de lijn, waarna Michael Heylen vanuit de rebound hoog over schoot. Met nog een halfuur op de klok greep Henk Fraser in: Tom Beugelsdijk kwam binnen de lijnen en met een 5-3-2-systeem hoopte de trainer van de Rotterdammers meer kans te maken op een goed resultaat. Slechts enkele minuten na de wijziging kreeg Sparta een enorme kans op een doelpunt. Smeets zette Sven Mijnans vrij voor de keeper, maar hij kreeg de bal niet goed onder controle en zag de kans verloren gaan.

Na rust was Sparta de ploeg die de meeste aanspraak maakte op de overwinning. Groningen wist in aanvallend opzicht geen vuist te maken. Met nog een kwartier op de klok werd Ngonge vervangen door Paulos Abraham, maar ook de invaller wist niet voor gevaar te zorgen. De grootste kansen waren in de slotfase voor de thuisploeg. Mijnans was met een vrije trap dicht bij de 2-1, maar Leeuwenburgh voorkwam een nederlaag. In blessuretijd kon Sparta-aanvaller Emanuel Emegha scoren met het hoofd, maar de invaller had het vizier niet op scherp staan. Een doelpunt bleef uit, waardoor beide ploegen genoegen moeten nemen met een punt. Met dat resultaat schieten beide ploegen weinig op. Groningen en Sparta blijven de respectievelijk nummer zestien en zeventien van de Eredivisie.