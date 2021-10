Napoli beleeft wereldprimeur met speciaal Halloween-shirt

Zondag, 17 oktober 2021 om 15:43 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:46

Napoli gaat in de Serie A twee wedstrijden in een speciaal Halloween-shirt spelen, zo maakt de club zondag bekend via de officiële kanalen. Volgens de berichtgeving van de club zijn zij daarmee de eerste club ter wereld die met een dergelijk shirt het veld gaat betreden. Fans van Napoli die het tricot willen bemachtigen dienen er snel bij te zijn, daar er slechts een beperkte oplage is. Het shirt is zondag voor het eerst te zien, als de club het thuis opneemt tegen Torino.

Napoli kent een wervelende start in de Serie A en heeft met 21 punten uit 7 duels nog geen punt verspeeld. Met het nieuwe shirt hoopt de ploeg van Luciano Spaletti de aankomende tegenstanders nog meer angst aan te jagen, zo brengt de club het ludiek. "Het zal de eerste keer zijn dat een voetbalteam een officieel alternatief tenue draagt voor Halloween", luidt de reactie van de club. "Het ontwerp, een wit spinnenweb op een zwarte achtergrond met een knipoog naar de wereld van de superhelden, maakt het echter geschikt voor elk moment van het seizoen."

Our Halloween kit is here! ?? ?? #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 17, 2021

Het tenue zal slechts tijdens twee wedstrijden te zien zijn, zondag tegen Torino en op donderdag 28 oktober tegen Bologna. Dat betekent dat het tenue niet gedragen wordt tijdens de tussenliggende wedstrijd tegen Legia Warschau in de Europa League. Ook in de uitwedstrijd tegen AS Roma, vier dagen voor het treffen met Bologna, zal Napoli de gebruikelijke uittenues dragen. Supporters van Napoli die een exclusief exemplaar willen bemachtigen zullen er snel bij moeten zijn. De club heeft namelijk slechts 1926 versies laten produceren, verwijzend naar het oprichtingsjaar.