AZ geeft armoedig FC Utrecht ongenadig pak slaag en zet opmars door

Zondag, 17 oktober 2021 om 14:04 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:11

AZ heeft zondagmiddag uitstekende zaken gedaan in de Eredivisie. De ploeg van trainer Pascal Jansen was in eigen huis met liefst 5-1 te sterk voor FC Utrecht, dat uitermate teleurstellend voor de dag kwam in het AFAS Stadion. Maarten Paes eiste een negatieve hoofdrol voor zich op. De uitblinker van de wedstrijd tegen Ajax ging afgrijselijk in de fout bij de tweede Alkmaarse treffer en stond daarmee aan de basis van de derde zege op rij van AZ. Het was voor het eerst sinds 10 april dat AZ drie zeges op rij wist te boeken. De Alkmaarders klimmen door de zege naar de negende plek, Utrecht blijft derde.

Dat het een makkelijke middag zou worden voor AZ lag op voorhand niet in de lijn der verwachtingen. De ploeg van Jansen heeft het doorgaans lastig met Utrecht en wist slechts twee van de laatste zeven thuisduels winnend af te sluiten. Bij de bezoekers was het vertrouwen groot na de 0-1 zege in de Johan Cruijff ArenA twee weken geleden, maar daar was zondag weinig van te zien. Al na zes minuten spelen keek de ploeg van trainer René Hake tegen een achterstand aan. Na een geweldige dieptepass van Jordy Clasie behield Albert Gudmundsson het overzicht en stelde hij Vangelis Pavlidis in staat om van dichtbij binnen te tikken: 1-0.

AZ schiet uit de startblokken en staat al met 2-0 voor, alleen de tweede goal krijgen ze wel cadeau van Maarten Paes ?? ?? ESPN 2#azutr pic.twitter.com/LAtEFzY3Lu — ESPN NL (@ESPNnl) October 17, 2021

Ook bij het tweede moment van opwinding was het raak. Jesper Karlsson trok vanaf de linkerkant van het veld naar binnen en probeerde het van een meter of twintig. Het schot van de aanvaller leek een makkelijke prooi voor Paes, maar die verkeek zich lelijk en liet de bal door zijn handen glippen. Alsof dat nog niet erg genoeg was moest Utrecht het na een kwartier spelen ook nog stellen zonder Mimoun Mahi. De aanvaller stond tegen AZ voor het eerst dit seizoen in de basis, maar viel geblesseerd uit en moest zich noodgedwongen laten wisselen voor Moussa Sylla.

Toen AZ vervolgens in de gaten kreeg dat Utrecht verzuimde om het initiatief te grijpen, maakten de Alkmaarders nog voor rust aan alle onzekerheid een einde. Na een fout in de opbouw kwam de bal bij Karlsson terecht, die een afgemeten voorzet in huis had richting Dani de Wit. Voor de middenvelder was het vervolgens een koud kunstje om raak te koppen: 3-0. Hake bracht daarop Quinten Timber en Othman Boussaid binnen de lijnen, maar moest toezien hoe het spelbeeld amper veranderde. Ook na rust waren de beste mogelijkheden voor de thuisploeg.

Dat leidde ertoe dat AZ na tien minuten spelen in de tweede helft de marge naar vier tilde. In de omschakeling kreeg Karlsson een vrije doortocht richting het doel van Paes. De buitenspeler stuitte eerste nog op de vuisten van de doelman van Utrecht, maar behield in tweede instantie het overzicht en zag De Wit al vallend zijn tweede van de middag maken. Laatstgenoemde had niet veel later met een kopbal de mogelijkheid om voor een hattrick aan te tekenen, maar die poging op aangeven van Owen Wijndal eindigde voorlangs. Nadat Gudmundsson in de slotfase vanaf de stip mocht aanleggen voor de 5-0 na een overtreding van Willem Janssen, tekende invaller Timber met een fraaie solo voor het slotakkoord: 5-1.