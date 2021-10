Ajax traceert illegale verkopers van wedstrijdkaarten en treedt hard op

Zondag, 17 oktober 2021 om 13:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:28

Ajax gaat hard optreden tegen supporters die hun wedstrijdkaarten van de Champions League illegaal aanbieden op internet. De club heeft inmiddels een groep van zo'n 25 fans weten te traceren en vertelt tegen Ajax Life dat zij een flinke straf tegemoet kunnen zien. Naast de tickets van de Champions League zijn ook kaarten in de Eredivisie te koop aangeboden, weet de club.

De discussie kwam op gang toen na de start van de kaartverkoop van de wedstrijd tegen Borussia Dortmund tickets op online verkooppunten te koop werden aangeboden tegen woekerprijzen. Ajax heeft zich ingezet om de daders van deze illegale handel te achterhalen en heeft van 25 supporters de gegevens weten te bemachtigen. Van hen is de seizoenkaart geblokkeerd, wacht een boete van 450 euro en volgt een stadionverbod van achttien maanden.

Voor de geïdentificeerde supporters wacht mogelijk nóg een straf. “Ajax zal deze personen ook aanmelden bij de KNVB voor een landelijk stadionverbod", laat een voorlichter van de club weten tegenover bovengenoemde supportersvereniging. Ajax sluit niet uit dat het aantal getraceerde personen in de komende dagen verder zal oplopen. Naast tickets voor de wedstrijd tegen Dortmund werden op internet ook kaarten voor de topper tegen PSV en het duel met Besiktas te koop aangeboden.

"Als Supportersvereniging Ajax willen wij nogmaals benadrukken dat wij het betreuren dat er personen zijn die veel geld willen verdienen over de rug van medesupporters", voegt Ajax Life er aan toe. "Zij maken misbruik van de populariteit van Ajax en de schaarste aan kaartjes die bij sommige wedstrijden ontstaat. Te vaak zien we screenshots voorbij komen van gesprekken met deze verkopers, die voor zichzelf verantwoorden dat ze deze kaarten voor vierhonderd euro of (veel) meer aanbieden. Laat de actie die Ajax onderneemt tegen deze zwarthandel een waarschuwing zijn."