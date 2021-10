‘Ik heb het gevoel dat Tannane bij het grofvuil is gezet door Vitesse’

De tafelgasten van Goedemorgen Eredivisie hebben zondagmorgen uitgebreid stilgestaan bij de discussie over Nederlands-Marokkaanse voetballers, waarover de voorbije weken veel gezegd en geschreven is. Khalid Sinouh, die tussen 2004 en 2005 vier interlands speelde voor Marokko, is van mening dat spelers kritisch moeten zijn op zichzelf en zich dienen te houden aan de regels van de organisatie waar ze op dat moment zijn. Volgens Hans Kraay jr. ligt de belangrijkste taak bij de trainer, die moet weten met welke persoonlijkheden hij te maken heeft.

De discussie kwam op gang toen Nasser El Khayati onlangs bij Voetbalpraat erkende dat Nederlands-Marokkaanse voetballers stappen kunnen maken als het aankomst op het omgaan met kritiek. "Ik heb het mijn hele carrière meegemaakt", vertelt Sinouh. "Vaak wordt er een stempel op Marokkaanse spelers gedrukt. Aan de andere kant moet je ook in de spiegel kijken en kritisch zijn naar jezelf. Ik heb daar een documentaire over gemaakt, waarom wij geen Marokkaanse voetbaliconen in Nederland hebben. Dat gaat over omgaan met kritiek, de familie die om een speler hangt en de omgang met een trainer."

Sinouh erkent dat er grote verschillen zijn tussen de Marokkaanse en de Nederlandse cultuur. "Elke persoon is anders", gaat de oud-doelman verder. "Allochtone Nederlanders en spelers van Nederlandse afkomst leven in een wereld van verschil. Als het gaat om opvoeding, om omgeving. Daar heb je mee te maken. Maar als speler hoor je ook te weten dat er bepaalde regels zijn binnen het betaalde voetbal en binnen een organisatie, daar dien je je aan te houden. Maar daar ontstaat vaak wrijving, tussen die twee werelden. Daar beginnen de problemen. Als je dat kan managen heb je een topproduct."

Kraay jr. vindt dat de belangrijkste taak bij de trainer ligt. "Ik ben het eigenlijk niet met jullie eens", aldus de analist. "Ik ben heel lang trainer geweest bij FC Lienden en we hadden heel veel Marokkaanse jongens. Ik vind dat je als trainer de plicht hebt om je in te lezen in die jongens, dat heb ik gedaan. Die jongens willen anders benaderd worden. Die willen niet worden uitgescholden in een groep. Die kunnen tegen kritiek, maar wel één op één. Als je je als trainer hebt verdiept in de spelers, mogen spelers niet in de underdogrol kruipen. Dat ze dan een kort lontje hebben maakt mij allemaal niet uit."

Sinouh sluit zich vervolgens aan bij de woorden van Kraay jr.. "Je moet je altijd houden aan de regels waar je op dat moment bent, dat vooropgesteld. Je moet je inleven in de persoon met wie je werkt. Iedereen is anders. Zo hoort een trainer te werken. Als je dat niet kan, ben je in mijn ogen niet geschikt om trainer te zijn. Ik blijf zeggen dat ik het vreemd vind hoe het is gegaan met Oussama Tannane. Je ziet dat een speler explodeert en dat je zo'n situatie krijgt, dat is jammer." Tannane traint bij Vitesse momenteel met de Onder 21 mee, nadat hij door Thomas Letsch uit de selectie werd gezet.

"Tannane heeft heel veel stront over zich heen gekregen", gaat Sinouh verder. "Of het terecht is weet ik niet, maar hij is wel heel belangrijk geweest vorig jaar voor Vitesse. Hij heeft zich professioneel gedragen. Ik heb het gevoel dat hij bij het grofvuil is gezet omdat Vitesse niet het transferbedrag kon krijgen wat ze wilden. En hij heeft alles over zich heen gehad. Dat vind ik niet terecht, eerlijk gezegd. Misschien moet je als club dan de vraagprijs naar beneden bijstellen. Die jongen houdt zich redelijk rustig, ook naar de media toe. Daar heeft hij zich professioneel in opgesteld. Het is niet dat hij een gigantische stoorzender is geweest. Volgens de informatie die ik krijg is Bazoer een lastigere jongen dan Tannane en die speelt wel."

Marc van Hintum maakte de situatie bij Vitesse van dichtbij mee, toen hij er onder meer als technisch directeur werkzaam was. In zijn tijd werd zowel Tannane als Riechedly Bazoer teruggezet uit de A-selectie. "Toen hij net bij Vitesse kwam, was het voor hem heel moeilijk om zowel Bazoer als Tannane te managen", doelt Van Hintum op Letsch. "Dat zijn natuurlijk twee persoonlijkheden. Dan is het heel moeilijk om de discipline strak te trekken of de teugels te laten vieren. Ik denk dat hij voor het laatste gekozen heeft en dat het daar mis is gegaan. Het is heel moeilijk om die ruimte terug te pakken als je dat in eerste instantie laat gaan."