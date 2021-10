‘Ik denk dat het beter is voor Ünüvar om te kijken naar Berghuis’

Zondag, 17 oktober 2021 om 11:18 • Yanick Vos • Laatste update: 11:32

Naci Ünüvar doet er volgens Kees Kwakman goed aan om een voorbeeld te nemen aan Steven Berghuis. De oud-voetballer is overtuigd van de kwaliteiten van het Ajax-talent, maar ziet hem met enige regelmaat onnodige en zware overtredingen maken. Afgelopen vrijdag ontsnapte de aanvallende middenvelder annex buitenspeler aan een rode kaart in de competitiewedstrijd van Jong Ajax tegen Jong FC Utrecht (3-1). “In de Eredivisie is dit drie keer rood, met de VAR erbij.”

Ünüvar kwam zondagochtend ter sprake in het programma Goedemorgen Eredivisie. Het achttienjarige talent scoorde tweemaal en kreeg de complimenten voor zijn spel. Hans Kraay jr. haalde behalve zijn doelpunten ook een moment aan in de 34ste minuut van de wedstrijd waarin hij hard doorging op Jong FC Utrecht-verdediger Rick Meissen. De actie van de Ajacied werd bestraft met een gele kaart. “Voor zo’n ongelooflijk mooie voetballer maakt hij wel heel smerige overtredingen. En dat mag er wel een beetje uit, toch?”, vroeg de analist zich af, terwijl beelden werden getoond van Ünüvar waarop te zien was hoe momenten van mooie acties worden afgewisseld met stevige overtredingen.

VVV-Venlo-scout Marc van Hintum roemt net als Kraay jr. de kwaliteiten van Ünüvar. “Dit is technisch gezien natuurlijk een ongelooflijk begaafde speler. In balbezit fantastisch”, aldus de oud-international. “Maar zou het niet voortkomen uit het feit dat zo’n jongen ook wil laten zien dat hij meer is dan alleen maar dat? Internationaal gezien kom je er niet met alleen voetbal. Het draait ook om omschakelen en duelkracht.” Oud-keeper Khalid Sinouh haakte in: “Hij is natuurlijk klein en misschien wil hij het op die manier corrigeren.”

“Ik denk dat het beter is voor Ünüvar om te kijken naar Berghuis”, zei Kwakman. “De Berghuis van Ajax, qua omschakeling. Niet de Berghuis van Feyenoord, daar schakelde hij vaak niet of te laat om en dan gaf hij maar een schop, want hij was te laat. Maar de Berghuis van nu. Hoe hij nu omschakelt bij Ajax, dat heeft Ten Hag natuurlijk vanaf minuut één gezegd: Jij wil spelen bij ons en op tien, dan moet je omschakelen zoals Ziyech dat is gaan doen. En dáár moet Ünüvar naar kijken. Berghuis doet dat nu zonder gekke dingen”, aldus Kwakman, die denkt dat Ünüvar op een geforceerde manier wil laten zien dat hij zijn verdedigende taken uitvoert. “Maar daar ga je het niet mee redden.”