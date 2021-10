Feyenoorder oogst lof: ‘Dat zie je alleen bij spelers van Real Madrid’

Zondag, 17 oktober 2021 om 11:10 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:17

Feyenoord kende zaterdag een teleurstellende avond tegen RKC Waalwijk. De ploeg van Arne Slot kwam niet verder dan een 2-2 gelijkspel en verzuimde daarmee de derde plek in handen te nemen. Over de openingstreffer van Jens Toornstra waren na afloop wel veel lovende woorden. De middenvelder van Feyenoorde legde na ruim een half uur spelen een aantal spelers van RKC in de luren om op fraaie wijze voor de 1-0 aan te tekenen.

"Dat doelpunt van Toornstra, dat is echt een zaalvoetbalgoal", vertelt Hans Kraay jr. bij Goedemorgen Eredivisie. "Dat doet hij zo bewust. Ik heb dit niet heel vaak gezien. Eigenlijk lach je de keeper uit." Ook Khalid Sinouh was lyrisch over de treffer van de Feyenoorder. "Dit zie je bij spelers van Real Madrid, dat ze dit doen", aldus de oud-doelman. "Gewoon met de binnenkant. Maar je moet af en toe ook een beetje geluk hebben, hij gaat maar net langs twee benen. Vaak wordt hij dan geblokt."

Het lukte Feyenoord desondanks niet om een vuist te maken tegen RKC. De Rotterdammers misten met Luis Sinisterra een belangrijke schakel in de voorhoede. De plek van de Colombiaan, die ontbrak vanwege interlandverplichtingen, werd ingenomen door de ongelukkige Cyriel Dessers. "RKC ging vrij ver terug en dan heb je creativiteit nodig", is Kees Kwakman van mening. "Dat geldt bij iedere ploeg, maar zeker bij Feyenoord. Sinisterra is misschien wel de meest creatieve man voorin, zeker in de kleine ruimte. Die kan een man uitspelen en dat mis je dan. Dessers heeft drie honderd procent kansen gehad."

Volgens Kraay jr. is het een mooie ontwikkeling dat clubs in de Eredivisie steeds vaker naar de mogelijkheden spelen, zoals RKC zaterdag deed op bezoek bij Feyenoord. "Het is toch een geweldige ontwikkeling dat Sparta onder Henk Fraser met het mes tussen de tanden voor de dag komt tegen PSV? En hoe RKC het gisteren heeft gedaan? Dat willen we toch allemaal? We vinden de Eredivisie allemaal een paradijs voor aanvallers, maar ik vind het een goede trend", besluit de analist.