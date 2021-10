Van Hintum lyrisch: ‘Een van de beste spelers die Vitesse ooit heeft gehad’

Marc van Hintum slaagde er in het verleden in om verschillende grote namen naar Vitesse te halen. De huidige scout van VVV-Venlo, die in het verleden dienst deed als hoofd scouting en technisch directeur bij de Arnhemmers, was met name te spreken over Mason Mount en Martin Ödegaard. Laatstgenoemde liet hij in aanloop naar zijn transfer hoogstpersoonlijk naar stadion Gelredome komen om een video met verbeterpunten te laten zien, waarna Van Hintum meteen overtuigd was. "Die jongen was qua mentaliteit zo fantastisch."

Van Hintum ging na zijn actieve voetbalcarrière aan de slag als assistent-trainer bij Vitesse en keerde er in 2014 terug, onder meer in de functie van technisch directeur. Ook werd bij de Gelderse Eredivisionist tot tweemaal toe bereid gevonden om de directeurspost over te nemen. Van Hintum kijkt met een goed gevoel terug op zijn aankopen. "Bryan Linssen kochten we van FC Groningen en iedereen zei: 'Wat moet je daar nou mee voor zeven ton?' Die heeft het fantastisch gedaan", vertelt Van Hintum bij Goedemorgen Eredivisie. "Pasveer zie je nu ook zijn kwaliteiten van. Die had wat privéproblemen, maar is een uitstekende keeper."

Op het lijstje spelers die Van Hintum haalde prijken een aantal mooie namen: Mount, Ödegaard, Tim Matavz, Ricky van Wolfswinkel, Oussama Darfalou, Matús Bero. Met name over de kwaliteiten van Mount was Van Hintum al snel onder de indruk. De middenvelder groeide bij Vitesse uit tot een vaste kracht en mocht zich afgelopen seizoen tevens basisspeler bij Chelsea noemen. Dit seizoen heeft hij het een stuk lastiger. "Mount, dat was een unicum. Dat vind ik een van de beste spelers die Vitesse ooit gehad heeft. Een allround talent."

Ook de komst van Milot Rashica kon Van Hintum wel bekoren. "Ik speelde bij Hannover 96, daar heb ik veel contacten aan over gehouden", aldus de oud-profvoetballer. "Een vriend van mij is zaakwaarnemer geworden na zijn carrière en dat is een Albanees. Die kwam met een tip en vroeg of hij bij ons op proef kon komen. Rashica heeft drie weken meegetraind en we hebben hem gratis opgehaald. Daar hebben we uiteindelijk tien miljoen euro aan verdiend. Eerst is hij verkocht aan Werder Bremen voor acht miljoen en later hebben we nog geprofiteerd van een doorverkooppercentage."

Van Ödgaard was Van Hintum minder onder de indruk in de beginfase. "Ik moet zeggen dat we wat twijfels hadden over Ödegaard. Bij Heerenveen was het niet zo'n succes. Toen hebben we clipjes aan elkaar laten maken en hebben we hem laten komen. Die video hebben we hem laten zien, om te kijken hoe hij reageerde. In de duels was hij dramatisch, in balbezit haalde hij elke bal achterin op. Wij hebben toen gezegd dat als hij dat bij ons zou doen, hij beter terug kon gaan naar Real Madrid. Hij zei: 'You're absolute right, I'm gonna change this'. Dat seizoen was hij weergaloos bij ons. Die jongen was qua mentaliteit zo fantastisch."