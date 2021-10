Davy Klaassen: ‘Als ik kan kiezen, heb ik liever niet dat hij er bij is’

Zondag, 17 oktober 2021 om 08:46 • Daniel Cabot Kerkdijk

Erling Braut Haaland draaide zich zaterdag warm voor de ontmoeting tussen Ajax en Borussia Dortmund in de Champions League. De aanvaller stond een kleine maand aan de kant vanwege een spierblessure aan zijn dijbeen. Daardoor miste hij vier wedstrijden van Borussia Dortmund (waarvan een in de Champions League) en twee WK-kwalificatieduels met Noorwegen. In het thuisduel met FSV Mainz 05 (3-1) maakte Haaland zijn rentree in het team van trainer Marco Rose en scoorde hij tweemaal, waaronder een rake strafschop.

Borussia Dortmund beleefde zodoende een goede generale richting het duel met Ajax in Amsterdam en ook Haaland lijkt er klaar voor. Na zaterdag staat de teller van de Noor, die vorig seizoen 41 keer scoorde in 41 duels, op liefst dertien doelpunten in negen duels in alle competities. “Haaland is een buitengewone speler. Mijn spelers kijken er juist naar uit om zich te meten met een speler zoals hij. Niet alleen de spelers, maar wij als team ook”, benadrukte Erik ten Hag in gesprek met De Telegraaf.

“Of ik liever had dat hij nog wat langer geblesseerd zou zijn? Nee, we zijn er blij mee dat hij er is. Wij willen ons meten met de besten.” Davy Klaassen kijkt echter iets minder uit naar de ontmoeting met Haaland dan zijn trainer. “Vanuit het niets kan hij wat, dat hebben we bij Noorwegen tegen Nederland gezien. Als ik kan kiezen, heb ik liever niet dat hij er bij is. Maar ja, hij doet gewoon mee. Dortmund is een topploeg. We zullen op ons best moeten zijn om te winnen. Maar iedereen bij ons heeft er heel veel zin in.”

Ajax en Borussia Dortmund stonden in november 2012 voor het laatst tegenover elkaar in de Champions League. Door doelpunten van Marco Reus, Mario Götze en Robert Lewandowski was het duel bij rust al beslist en werd het uiteindelijk, door een tweede treffer van Lewandowski, zelfs 1-4. Dortmund won net als Ajax de eerste twee groepswedstrijden in Groep C.