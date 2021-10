Dumfries slachtoffer van racisme: ‘Het stadion uitslaan moet simpel zijn’

Zondag, 17 oktober 2021 om 07:55 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:19

Denzel Dumfries is de volgende voetballer in de Serie A die met racisme vanaf de tribune te maken heeft gehad. De rechterverdediger van Internazionale en het Nederlands elftal was zaterdagavond in het uitduel met Lazio (3-1 verlies) het duidelijke doelwit van apengeluiden en in ieder geval één fan van de Romeinse club was daar verantwoordelijk voor. Beelden van het moment in het Stadio Olimpico worden namelijk massaal verspreid op sociale media.

Dumfries maakte in de 67e minuut als vervanger van Alessandro Bastoni zijn opwachting op het veld in Rome. Het duurde nog geen kwartier voordat de Nederlander zich op een ongebruikelijke manier liet gelden. Felipe Anderson maakte uit een rebound de 2-1, terwijl Inter-middenvelder Federico Dimarco geblesseerd op het veld lag. Gezegd moet worden dat Inter zelf eerst ook een aanval afmaakte, maar de vermeende onsportiviteit van Lazio zat de spelers van Inter flink dwars.

A Lazio fan caught on camera making monkey chants towards Inter Milan's full back Denzel Dumfries.#KickRacismOut #SerieA #LazioInter pic.twitter.com/9a7nVXoOoa — Naz (@SardonicPill) October 17, 2021

Dumfries botste bewust op de doelpuntenmaker, waarna de gemoederen hoog opliepen. Scheidsrechter Massimiliano Irrati trok vier gele kaarten, waaronder een voor Dumfries. De verdediger was vervolgens de gebeten hond bij een deel van de fans van Lazio. Een supporter overschreed alle normen en waarden met apengeluiden jegens Dumfries, zo is op beelden van DAZN duidelijk te zien. Deze werden verspreid op sociale media en hebben tot verontwaardigde reacties geleid.

“Hij is telegeniek, de beelden zijn gelukkig duidelijk”, zo schrijft journalist Alessandro Alciato. “En gelukkig kan er ook geen twijfel bestaan over zijn identiteit. De apengeluiden zijn jegens Dumfries. Het vinden van deze supporter en hem het stadion uitslaan zou heel simpel moeten zijn.” Een supporter van Lazio spreekt schande van het moment. “Ik ben blij voor Lazio en Maurizio Sarri. Ik ben minder blij met de fans die het stigma van racist in hun DNA hebben. In de Premier League zou dit een schorsing voor het leven zijn. In Italie gebeurt het allemaal in ridderlijkheid.”

la cosa più bella che ha fatto Dumfries fino ad ora peccato non gliel’abbia dato davvero pic.twitter.com/7XxEYjO1Gu — Giova?? (@giovaafcim7) October 16, 2021

Tegelijkertijd wordt ook een still van het moment dat Dumfries Anderson belaagt, gretig gedeeld. Op de afbeelding is te zien hoe de rechtsback met gebalde vuist zijn woede richting de doelpuntenmaker uit. Vlak na het laatste fluitsignaal kreeg Luiz Felipe overigens een uiterst opmerkelijke rode kaart. De verdediger van Lazio vierde de overwinning door zeer provocerend op de rug te springen van Joaquin Correa, die afgelopen zomer juist Lazio had verlaten voor een avontuur bij Inter. Die actie leverde Felipe rood op en zorgde ook nog voor een opstootje tussen Inter- en Lazio-spelers.

Het Italiaanse voetbal kampt al jaren met enorme problemen rond racisme, discriminatie en onderlinge afkeer en met name Lazio wordt vaak als voorbeeld genoemd. Lokale media verzekeren dat extreem rechtse politieke groeperingen zijn geïnfiltreerd in de Curva Nord, waar zo nu en dan hakenkruizen opduiken. Een deel van de fans gebruikt de clubnaam SS Lazio graag om een historische band met het leger van Adolf Hitler te suggereren. Voor deze fans is een uitgesproken fascist als Paolo Di Canio dan ook een absolute legende van Lazio, dat ook nog eens een adelaar, de vroegere mascotte van de Italiaanse fascistische partij, in het clublogo heeft.