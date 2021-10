Schmidt kan niets met vraag over Ajax: ‘Wat moet ik daar nou op zeggen?’

Zondag, 17 oktober 2021 om 07:00 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:10

PSV leek zaterdagavond op weg naar duur puntenverlies tegen hekkensluiter PEC Zwolle, maar wist in de laatste zes minuten alsnog het verschil te maken door driemaal te scoren. Door een 3-1 zege blijft de ploeg van trainer Roger Schmidt in het spoor van Ajax, dat eerder op de avond met 0-2 bij sc Heerenveen won. “We maakten het onszelf moeilijk, wéér. We waren duidelijk het betere team, hadden meer kansen en veel balbezit. Maar uiteindelijk was het lastig om te scoren”, erkende de trainer van PSV na afloop.

“We hadden geduld nodig. Dit soort wedstrijden moeten we makkelijker winnen, maar het belangrijkste is dát we winnen.” Scoren is een probleem, erkende Schmidt op de persconferentie. “We creëren meer dan genoeg kansen en moeten ons ook naar de komende wedstrijden niks aanpraten. Ik vind niet dat we slecht speelden. Alleen geven we de tegenstander te makkelijk een goal en hebben we zelf te veel moeite om ons op het scorebord te zetten.”

“Dat moet verbeteren de komende wedstrijden. We moeten makkelijker winnen, daarin moeten we leren en onszelf ontwikkelen, maar ik zou me pas zorgen maken als we geen kansen krijgen tegen een ploeg die alle ballen lang speelt.” Schmidt benadrukte dat PSV niet alleen in de slotfase goed speelde omdat zijn team toen drie keer scoorde. “Nee, ik vond de héle wedstrijd goed”, reageerde de Duitse oefenmeester fel. “Het enige is dat we lange tijd niet scoorden. Dat is iets anders, maar dat betekent niet dat we slecht hebben gespeeld. We hebben niet verloren, toch?”

“Nee, het is 3-1 geworden. Een héél, héél verdiende zege. Héél, héél verdiend.” Schmidt kreeg de vraag waarom Ajax zijn wedstrijden doorgaans makkelijker wint dan zijn team. Hij wees meteen op de 0-1 nederlaag van de Amsterdammers tegen FC Utrecht. “Vorige keer hebben ze volgens mij verloren... Dus wat moet ik daar nou op zeggen? Wij kijken naar onszelf. Ajax heeft een goed team met veel potentie en individuele kwaliteit, dat betekent misschien ook dat ze efficiënter zijn. Maar wij kijken naar onszelf.”

Marco van Ginkel betreurde dat PSV het zich onnodig moeilijk had gemaakt tegen PEC. “In de eerste helft hadden we drie, vier, vijf grote kansen. Het duurde vandaag wel heel lang tot we scoorden", verzuchtte de middenvelder in gesprek met ESPN. “We hadden het ons in de eerste helft veel makkelijker kunnen maken door gewoon die goal te maken. Na die snelle goal van PEC was het belangrijk om het tempo hoog te houden en kansen te creëren, maar die benutten we maar niet. Dit is de tweede keer op rij dat het tot de slotfase duurt dat we scoren”, doelde Van Ginkel op de 2-1-zege op Sparta Rotterdam van begin deze maand. “Het was nu met de hakken over de sloot.”