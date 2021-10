Bruggink: ‘Zijn traptechniek is zó goed, echt een prachtige speler’

Zaterdag, 16 oktober 2021 om 23:39 • Jeroen van Poppel

Arnold Bruggink is na de late overwinning van PSV tegen PEC Zwolle (3-1) lovend over Cody Gakpo. De analist van ESPN ziet dat de 22-jarige linksbuiten al op jonge leeftijd een dragende kracht is voor de Eindhovenaren. "Ik vind hem echt een hele mooie speler", aldus Bruggink.

Gakpo schoot PSV pas in de 86e minuut op voorsprong. "Hij is een jongen die er altijd is en zijn verantwoordelijkheid pakt, vandaag ook weer", vindt Bruggink. "Het is zelden dat je hem niet ziet. Er zit zoveel dreiging in zijn spel, in zijn dribbels, maar met name zijn scorend vermogen. Zijn traptechniek is zó goed, zowel met rechts als links, hij kan altijd een wedstrijd openbreken. Ik vind het echt een prachtige speler om te zien."

Zelf is Gakpo kritisch op de afwerking van zijn ploeg. "We waren beter en we hadden super veel kansen, maar hij moest wel een keer vallen", aldus de aanvaller tegenover ESPN. "Of dat te maken heeft met creativiteit? Tja, als ze erin gaan zijn we allemaal heel creatief, en als ze er niet in gaan zijn we een beetje bagger. Ik denk dat we ook wel pech hadden, en we hadden het met vlagen ook wat beter uit kunnen spelen. Ik had zelf veel schoten, maar ze gingen er allemaal niet in, behalve die laatste dan."

"Fantastisch binnengeschoten", zegt Gakpo met een knipoog, terwijl hij de beelden van zijn doelpunt te zien krijgt. "Nee, nee, een beetje geluk. Het was met links, want ik schoot die bal met mijn rechter tegen mijn linker", aldus Gakpo, die bij zijn gelukkig tot stand gekomen doelpunt uitgleed. De Oranje-international weet waar PSV nog in kan verbeteren. "We moeten verbeteren om de tegenstander stukspelen met een hoger tempo. We hadden ook pech dat de eerste bal die zij voor de goal kregen er meteen in schoten, al was het een fantastische goal. Dan lopen wij achter de feiten aan en als iets geforceerd gaat, dan lukt het vaak niet."