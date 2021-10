Turkse recordbreker moet volgende groeibriljant van Barcelona worden

Zondag, 17 oktober 2021 om 00:00 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:48

In samenwerking met Goal licht Voetbalzone geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar de zeventienjarige creatieve middenvelder Emre Demir, die in de zomer van 2022 de overstap naar Barcelona maakt. De tiener is in het shirt van Kayserispor uitgegroeid tot de jongste doelpuntenmaker ooit in de geschiedenis van de Süper Lig.

Sinds Demir als vijftienjarige zijn Süper Lig-debuut maakte, wachten Turkse voetbalfans op de echte doorbraak van de tiener. Dit gebeurde uiteindelijk al in mei 2019, met de verwachting dat de jongeling van Kayserispor zich snel zou ontpoppen tot een van de grootste groeibriljanten in het Europese voetbal. En hoewel het talent door een aantal factoren nog niet volledig tot wasdom is gekomen, is zijn potentieel elders duidelijk niet onopgemerkt gebleven, namelijk in het Camp Nou.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Heel de zomer deden er geruchten de ronde en eind september kwam de bevestiging vanuit Catalonië. Barcelona betaalt twee miljoen euro voor Demir, die zich vanaf het seizoen 2022/23 clubgenoot van onder anderen Frenkie de Jong en Memphis Depay mag noemen. De zeventienjarige Turk ondertekende een langdurig contract tot medio 2027 en heeft een transferclausule van vierhonderd miljoen euro. Een dergelijk bedrag lijkt misschien irreëel voor een talent dat in januari 2022 achttien jaar wordt en pas 32 keer in actie is gekomen voor Kayserispor, maar Demir staat niet alleen te boek als een uitzonderlijk talent, maar ook nog eens als iemand die records breekt.

Tijdens zijn vierde optreden in de Turkse competitie, tegen Genclerbirligi in november 2019, liet Demir zich direct gelden door een van richting veranderde bal in het strafschopgebied te controleren en vervolgens met zijn linkervoet doelman Ertac Özbir in de korte hoek het nakijken te geven. Dat deed hij slechts drie minuten nadat hij als invaller van de bank was gekomen. Door op de leeftijd van 15 jaar en 299 dagen te scoren, werd hij de jongste speler ooit die dat deed in de geschiedenis van de Süper Lig. Demir's memorabele prestaties en de komende overstap naar een van de grootste clubs in de wereld komen echter niet als een verrassing voor degenen die hem in zijn jeugd zagen voetballen.

Demir begon zijn voetbalopleiding in zijn geboortestad Manisa, waar hij speelde voor Kuvayi Milliyespor, toen hij in 2012 werd opgemerkt door het toenmalige bestuurslid van Kayserispor, Suleyman Hurma. “Ik bekeek een filmpje van Emre toen hij acht was en ik was enorm onder de indruk”, vertelde Hurma aan Spor Arena. “Ik nodigde hem en zijn familie meteen uit in Kayseri. Hij haakte direct aan bij de jeugdspelers van Kayserispor en ik zag dat hij uitzonderlijk talent had. Hij leek een oudere speler die jonger was gemaakt.”

Het talent waar Hurma het over had, kwam al snel tot uiting in de vorm van doelpunten. Demir scoorde 49 keer in 49 wedstrijden voor Kayserispor Onder 14, waarna hij er nog eens tien scoorde bij de Onder 16. De jongeling sloeg de Onder 17 over en sloot zich meteen aan bij het eerste elftal. In deze periode mocht hij ook voor het eerst proeven aan het leven in Barcelona, toen hij in 2017 bij de Catalanen stage ging lopen. Los Azulgrana konden Demir destijds niet vastleggen, omdat hij nog maar dertien jaar oud was. “Ik ging naar La Masia, de jeugdacademie van Barcelona, en bleef daar twee weken”, vertelde hij tegen TRT Spor, nadat zijn overstap naar Barça was bevestigd. “Ik vond de sfeer daar erg goed en maakte een belofte aan mezelf: Ik zal hier op een dag terugkomen en dit shirt dragen. Nu ben ik erg blij dat mijn dromen uitkomen.”

Hoe zal Demir in het team van Barcelona passen? Zijn stijl van spelen suggereert zeker dat hij het DNA van La Masia heeft, ook al heeft hij daar slechts twee weken doorgebracht. De kwaliteiten van de creatieve middenvelder, die ook op alle posities in de voorhoede uit de voeten kan, zijn het eerste balcontact, dribbels, een uitstekende visie op het spel en het vermogen om zichzelf in goede scoringsposities te brengen. Ook vanwege zijn lange haar en verfijnde linkervoet zijn er mensen die hem vergelijken met Lionel Messi in zijn jongere jaren. Voor Demir zelf is Yusuf Yazici, de nummer tien van Lille OSC en het nationale elftal van Turkije, een speler waar hij naar kijkt en van leert.

Er zijn natuurlijk vlakken om aan te werken, met name zijn uithoudingsvermogen en fysieke kracht, die Demir nodig zal hebben als hij - zoals sommigen geloven - een spelmaker vóór de defensie zal worden. Op dit moment zijn er al vergelijkingen gemaakt met Emil Forsberg van RB Leipzig, evenals met voormalig Argentijnse profvoetballer Pablo Aimar. Als Demir volgend jaar zomer naar Spanje komt, zal hij in eerste instantie aansluiten bij de selectie van Barcelona B, al is het nog maar de vraag hoe lang dat zal duren. Afgelopen zomer nog kwam Yusuf Demir (geen familie) over van Rapid Wien om voor het reserveteam te spelen, maar vanaf het moment dat zijn vliegtuig uit Oostenrijk landde zat hij al bij het eerste elftal.

Emre Demir is echter gewend aan wachten, omdat hij de afgelopen twee seizoenen bij Kayserispor geduldig moest zijn. De strijd tegen degradatie had een negatieve invloed op zijn ontwikkeling en onder de huidige trainer Yalcin Kosukavak stond de tiener dit seizoen tot nog toe slechts vier minuten op het veld. In plaats daarvan kwam Demir voornamelijk uit voor de Turkse jeugdelftallen. Op 1 september maakte hij zijn debuut voor Turkije Onder 19. “Een van mijn grootste doelen is om op het hoogste niveau voor de nationale ploeg te spelen”, vertelde hij aan Anadolu Agency. “Ik weet dat ik daar hard voor moet werken en ik geloof dat ik het kan bereiken.”

Demir zal datzelfde geloof nodig hebben als hij bij Barcelona aan de slag gaat, maar de voortekenen zien er goed uit. Hij heeft de potentie om zich te voegen bij het groeiende aantal getalenteerde tieners op wie de last van het winnen sinds het vertrek van Messi naar Paris Saint-Germain is komen te liggen. Dat Demir een beetje op de zesvoudig Ballon d'Or-winnaar lijkt, zorgt misschien voor wat extra druk, maar hij is inmiddels aan de verwachtingen gewend. Het feit dat de creatieveling op dertienjarige leeftijd al stage heeft gelopen bij de Catalanen en op meerdere posities inzetbaar is, kan bovendien in zijn voordeel uitpakken.

De tiener had op geen beter moment de stap naar Barcelona kunnen maken. Waar Sergi Roberto jarenlang de laatste speler was die écht doorbrak vanuit La Masia, gaf Ronald Koeman sinds zijn aanstelling, mede door de financiële problemen van de club, kansen aan groeibriljanten als Pedri en Ansu Fati. Het meest recente voorbeeld is de zeventienjarige Gavi, die onlangs indruk maakte tijdens zijn debuut voor Spanje. Mocht Demir volgend seizoen speelminuten in het eerste elftal van Barcelona achter zijn naam hebben staan, dan kan ook voor de Turkse jeugdinternational in de toekomst een oproep voor het hoogste nationale elftal niet uitblijven.