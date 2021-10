Van Gangelen en Been zijn het eens: ‘Ik zie daar helemaal niets in’

Zaterdag, 16 oktober 2021 om 23:30 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:34

PSV is zaterdagavond door het oog van de naald gekropen in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. De ploeg van trainer Roger Schmidt keek in de 83ste minuut nog tegen een 0-1 achterstand aan, maar kantelde de wedstrijd vervolgens volledig: 3-1. Bij PSV werd Carlos Vinícius een half uur voor tijd binnen de lijnen gebracht voor Eran Zahavi, maar de huurling van Benfica wist andermaal weinig indruk te maken.

PSV trok het duel via Ramalho, Cody Gakpo en Olivier Boscagli naar zich toe en voorkwam daarmee dat PEC voor het eerst zegevierde dit seizoen. Vinícius kon zijn waarde echter niet bewijzen en dat viel ook presentator Jan Joost van Gangelen op. De Braziliaan was onnauwkeurig en kon geen vuist maken tegen de ploeg van Art Langeler. "Die Vinícius, die valt in voor Zahavi, ik zie daar helemaal niets in", vertelt Van Gangelen in de Eretribune. "Ik ben wel een leek, dat vooropgesteld."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Mario Been is het helemaal eens met de constatering van Van Gangelen. "Als we het vertalen naar wat iemand waard is zie ik er ook niks in", doelt Been op de zeventien miljoen euro die Benfica heeft betaald aan AS Monaco voor Vinícius. "Ik geloof dat hij ook nog verdediger is geweest in Zweden. Ja, het is een bonkige spits, maar ik zie in hem geen plan B, waar hij voor gebracht werd. Misschien dat Zahavi er nog beter naast had kunnen blijven spelen, dan heb je in ieder geval twee aanspeelpunten."

PSV voltrok het vonnis uiteindelijk uit standaardsituaties. Ramalho kopte raak uit een corner van Gakpo en Boscagli legde een vrije trap in de rechterbovenhoek. "Dat zijn momenten die tegenwoordig heel bepalend zijn in het voetbal", aldus Been. "Ze creëerden niet of nauwelijks kansen in de tweede helft. Dan valt de goal uit een spelhervatting en heb je met Ramalho een uitstekend wapen. Je zou eventueel nog iemand bij de paal kunnen zetten, maar dit is echt een wapen van hem. Geweldig."

Arnold Bruggink had niet verwacht dat het duel zo'n apotheose zou kennen. "Voor de kopbal gebeurde er niets meer", aldus de analist. "Er was een standaardsituatie voor nodig om nog iets te laten gebeuren. Het kwam op televisie ook over dat er weinig beleving was in het stadion. Het was niet dat ze dachten dat ze PSV over een dood punt moesten helpen. Ik vond het best wel ideeëloos. Heel veel gekke dingen. Mwene ging op een gegeven moment schieten. Ze werden te gehaast, vond ik. Het zag er een beetje wanhopig uit."