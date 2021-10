AC Milan aan kop in de Serie A na ongekende comeback

Zaterdag, 16 oktober 2021 om 23:02 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:07

AC Milan heeft zaterdagavond de leiding gepakt in de strijd om de Italiaanse landstitel. De ploeg van Stefano Pioli versloeg na een krankzinnige tweede helft Hellas Verona met 3-2, nadat de bezoekers bij rust nog tegen een 0-2 voorsprong aankeken. De Milanezen komen zo op 22 punten na 8 wedstrijden en gaan daarmee aan kop in de Serie A. Achtervolger Napoli, dat zondag nog in actie komt, staat op 21 punten. Zlatan Ibrahimovic kwam een kwartier voor tijd binnen de lijnen en maakte zijn rentree na een maand blessureleed.

Al vroeg in het duel lag de bal voor het eerst achter Milan-doelman Ciprian Tatarusanu. In de zevende minuut liepen Ismaël Bennacer en Fikayo Tomori elkaar in de weg waardoor de kopbal van Miguel Veloso in de loop van Gianluca Caprari belandde. De huurling van Sampdoria volleerde hard in de linkerhoek: 0-1. Milan probeerde aan te zetten en wist nog wel een mogelijkheid te creëren via Daniel Maldini, maar kreeg niet echt grip op de bezoekers. Met name de linkervleugel van de bezoekers was een ware plaag voor de verdediging van i Rossoneri, die in de 24ste minuut opnieuw capituleerde.

Aanvoerder Alessio Romagnoli legde Nikola Kalinic neer in het zestienmetergebied en Antonín Barák verzilverde het buitenkansje, waarmee de marge werd verdubbeld: 0-2. Hellas kwam in het restant van de eerste helft geen moment meer in gevaar, wat Pioli tijdens de pauze maande tot ingrijpen. Hij bracht Rade Krunic en Samu Castillejo voor Maldini en Alexis Saelemaekers in de hoop een comeback te forceren. In de zestigste minuut vond Milan de aansluitingstreffer. De al in de eerste helft voor de geblesseerde Ante Rebic ingevallen Rafael Leão vond het hoofd van Olivier Giroud, die in de dekking knap binnenkopte: 1-2. Milan creëerde vervolgens kans op kans en kreeg in de 76ste minuut loon naar werken: Franck Kessié schoot een penalty binnen die was verkregen nadat Castillejo was neergehaald.

Hellas raakte het spoor totaal bijster en liep zelfs tegen het ultieme horrorscenario aan. Castillejo bracht de bal voor en Koray Günter raakte de bal compleet verkeerd, waardoor doelman Lorenzo Montipò voor de derde keer moest vissen. Met Ibrahimovic in de gelederen probeerde AC Milan in de slotfase de score verder uit te bouwen, aan de score veranderde niets meer. De Milanezen winnen zo hun vierde thuiswedstrijd op rij, wat ze niet meer lukte sinds het successeizoen 2004/05.