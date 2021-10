Fortuna Sittard sleept zege weg voor poorten van de hel

Zaterdag, 16 oktober 2021 om 22:56 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:05

Fortuna Sittard heeft zich zaterdagavond in de slotfase verzekerd van drie punten. Lang zag het ernaar uit dat het Eredivisie-duel met SC Cambuur uit zou gaan als een nachtkaars, maar in de slotfase werd de ban toch nog gebroken: 1-0. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd zorgde George Cox voor de openingstreffer, waarna Mitchel Paulissen nog de gelijkmaker leek aan te tekenen. Het doelpunt van de Friezen werd na het bekijken van de videobeelden echter afgekeurd wegens buitenspel.

Trainer Henk de Jong wijzigde zijn elftal op twee plekken ten opzichte van het verloren duel met AZ (1-3). De honneurs van de geschorste Alex Bangura werden waargenomen door David Sambissa, terwijl Paulissen plaats moest maken voor Jamie Jacobs. Bij Fortuna Sittard keerde Zion Flemming na ruim een maand blessureleed terug in de basis en hij vormde het spitsenduo met Mats Seuntjens. Bassala Sambou werd het kind van de rekening en mocht plaatsnemen op de bank.

De toeschouwers kregen geen kwalitatief hoogstaande eerste helft voorgeschoteld en ook de amusementswaarde was relatief beperkt. De grootste kans voor rust werd genoteerd door Flemming, die na een half uur spelen het vijandige doel van buiten het zestienmetergebied onder vuur nam maar stuitte op doelman Sonny Stevens. Vijf minuten voor het rustsignaal deelde ook Cambuur een speldenprikje uit. Michael Breij plaatste de bal in de verre benedenhoek, waar doelman Yanick van Osch net op tijd lag om een tegentreffer af te wenden.

Het begin van de tweede helft was een verademing voor het aanwezige publiek. Al na anderhalve minuut mocht Mees Hoedemakers vanuit kansrijke positie aanleggen voor een vrije trap, maar zijn inzet spatte uiteen op de lat. Enkele minuten later dacht Cambuur alsnog de score te openen via Tom Boere. De spits had de bal al binnengewerkt, maar de dienstdoende grensrechter vlagde de trefferaf wegens buitenspel. Aan de overzijde werd Seuntjens vervolgens gevaarlijk na een snelle ingooi; hij stuitte echter op de alert reagerende Stevens.

Een kwartier voor tijd had de doelman van Cambuur wederom een cruciale redding in huis. Ditmaal maakte Stevens een ferme kopbal van Flemming onschadelijk. Even later deed Seuntjens een nieuwe poging de score te openen, maar opnieuw was het Stevens die op fraaie wijze redding bracht. Toch werd de uitblinkende sluitpost nog verschalkt. Cox knikte in de 86ste minuut op aangeven van Tesfaldet Tekie de 1-0 tegen de touwen via de binnenkant van de paal. In de blessuretijd hoopte Paulissen nog de gelijkmaker aan te tekenen op aangeven van Roberts Uldrikis, maar de VAR keurde de treffer af wegens buitenspel.