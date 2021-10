PSV voorkomt schade met snelle comeback in absolute slotfase

Zaterdag, 16 oktober 2021 om 22:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:10

PSV heeft zaterdagavond in de slotminuten een achterstand omgebogen tegen PEC Zwolle. De ploeg van Roger Schmidt keek tachtig minuten lang tegen een achterstand aan, maar wist het tij in slechts vijf minuten met drie doelpunten te keren: 3-1. André Ramalho, Cody Gakpo en Olivier Boscagli brachten PSV uiteindelijk de zege, die ervoor zorgt dat de achterstand tot koploper Ajax verkleind wordt naar één punt. PEC likt de wonden en staat nog altijd onderaan.

Schmidt stelde voor het eerst in lange tijd de gekende elf namen op bij PSV, met daarin onder meer de herstelde Noni Madueke en Gakpo. In de eerste helft kreeg Eran Zahavi liefst vier enorme kansen, waarvan de eerste al na twee minuten. De spits kreeg een voorzet van Madueke ongelukkig op de borst, waardoor die zo in de handen belandde bij Kostas Lamprou. In de tegenstoot nam PEC brutaal de leiding. Na een lange bal van achteruit kopte Daishawn Redan de bal net voor Boscagli door naar zichzelf, waarna hij de bal vanbinnen het strafschopgebied gedecideerd in de korte hoek knalde: 0-1.

Het gaf PSV nog meer drang om de aanval te zoeken. Zahavi plaatste de bal van zestien meter naast na breedleggen van Marco van Ginkel en leek even later een niet te missen kans te krijgen na een breedtebal van Mario Götze. Zahavi kreeg de bal echter niet achter de verdedigers Sam Kersten en Dean Huiberts, die zijn inzet op de doellijn met kunst- en vliegwerk weghaalden. Kort daarna tikte Zahavi de bal na een lage voorzet van Madueke op de lat, waarna de storm van PSV enigszins ging liggen.

Op slag van rust werden de Eindhovenaren ook dreigend via Gakpo, die van links naar binnen kan en zijn kiezelharde schot weggebokst zag worden door Lamprou. Na rust slaagde de thuisploeg er beduidend minder in om gevaar te stichten. Schmidt besloot na een uur Zahavi en Van Ginkel naar de kant te halen. Invaller Yorbe Vertessen kreeg een schietkans, maar schoot van een meter of tien uit de draai behoorlijk ver naast.

Toch slaagde PSV erin om de wedstrijd volledig te keren. Ramalho bracht zijn ploeg in de 84e minuut op gelijke hoogte door een hoekschop van Gakpo via een stuit in de kruising te knikken: 1-1. Gakpo bezorgde PSV vervolgens zelf de voorsprong door van een meter of elf rechtdoor raak te schieten: 2-1. Het werd nog mooier voor PSV dankzij een fraaie vrije trap van Boscagli, die de bal van twintig meter in de kruising krulde: 3-1.