Mauro Icardi krijgt ervan langs: ‘Weer een gezin kapotgemaakt voor een slet!’

Zaterdag, 16 oktober 2021 om 22:32 • Laatste update: 22:34

De liefde tussen Mauro Icardi en zijn vrouw Wanda Nara lijkt over, zo blijkt uit een vurige post op Instagram Stories van de 34-jarige Argentijnse. Nara beschuldigt de spits van Paris Saint-Germain, met wie ze sinds 2014 getrouwd is, er openbaar van vreemd te zijn gegaan. "Weer een gezin dat je kapot hebt gemaakt voor een slet!", schrijft Nara. De vrouw volgt haar man ook niet meer op verschillende sociale media.

De post van Wanda Nara op Instagram Stories.

De relatie tussen Icardi en Nara, die ook optreedt als zijn zaakwaarneemster, kwam overigens tot stand na een affaire. Het Argentijnse model was tussen 2008 en 2013 getrouwd met voormalig Barcelona-aanvaller Maxi López, die haar acht jaar geleden betrapte op vreemdgaan met Icardi. Een half jaar na de scheiding tussen López en Nara trouwde Icardi met de vrouw. Het koppel heeft twee dochters van zes en vier jaar oud.