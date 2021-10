Mario Been: ‘Of dit tot dusver zijn minst gelukkige wedstrijd was bij Ajax? Ja’

Zaterdag, 16 oktober 2021 om 21:41 • Mart van Mourik

Davy Klaassen heeft zaterdagavond geen goede indruk achtergelaten op de analisten van ESPN. De middenvelder kreeg voor het eerst sinds het duel met Vitesse op 29 augustus een basisplek bij Ajax, dat met 0-2 te sterk was voor sc Heerenveen. Mario Been concludeerde na afloop van het Eredivisie-duel dat Klaassen ‘de tijd nodig heeft om weer in het elftal te groeien’.

De van een liesblessure herstelde Klaassen vormde een middenveld met Mohamed Kudus en Ryan Gravenberch, terwijl Steven Berghuis geposteerd werd op de rechtsbuitenpositie. Laatstgenoemde werd na ruim een uur spelen naar de kant gehaald ten faveure van David Neres, en analyticus Arnold Bruggink vraagt zich hardop af of dat iets zegt over de vermoedelijke opstelling van de Amsterdammers in het Champions League-duel met Borussia Dortmund van komende dinsdag.

“Ik weet het niet, maar nu wordt het wel echt puzzelen”, reageert Been op de hersenspinsels van Bruggink. “Nu moet hij (Ten Hag, red.) echt keuzes gaan maken. Het is wel opmerkelijk dat Berghuis eruit werd gehaald, want ik vond Klaassen ook niet geweldig spelen. Het kan zijn dat Ten Hag hem een keer een hele wedstrijd wilde zien. Of dit de minst gelukkige wedstrijd was van Klaassen bij Ajax tot dusver? Ja, want ik vond hem aan de bal niet best. Normaal is het wel zijn kwaliteit ‘om er te komen’... Hij heeft weer even tijd nodig om in dit elftal te groeien”, merkt Been op.

Klaassen zei zelf na afloop van de zege op de Friezen dat hij met een goed gevoel terugkijkt op de prestatie van zijn ploeg, al kijkt hij ook kritisch naar zijn eigen spel. “Het was goed om weer op de nummer tienpositie te staan. Het is altijd fijn om te spelen, op welke positie dan ook. Of ik tevreden ben over mijn eigen spel? Nou, ik ben eigenlijk nooit tevreden, maar we hebben gewonnen. Daar gaat het uiteindelijk om”, aldus Klaassen, die desgevraagd aangeeft nog niet zeker te zijn van een basisplek tegen Dortmund. “De trainer zal keuzes moeten maken. Ik hoop dat ik vandaag op de deur heb geklopt en er dinsdag in sta.”