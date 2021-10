Politie gebruikt wapenstok en brengt grote groep PEC-supporters naar bureau

Zaterdag, 16 oktober 2021 om 21:07 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:57

De politie in Eindhoven heeft een groep van 38 PEC Zwolle-supporters zaterdagavond naar het politiebureau gebracht nadat zij weigerden mee te werken aan een controle, schrijft het Eindhovens Dagblad. De fans waren aanwezig in een café in het centrum van de stad, waar waar op dat moment een inval werd gedaan door de politie. Toen de groep weigerde mee te werken aan het bevel van de agenten, werden zij staande gehouden en naar het bureau gebracht.

Volgens bovengenoemd dagblad werd de aanhouding rond 20.00 uur verricht, een uur voor de aftrap van PSV - PEC Zwolle. De fans waren aanwezig in een kroeg in het centrum van de stad, waar de politie rond 18.30 uur een controle uitvoerde. Toen de groep vervolgens weigerde om medewerking te verlenen, voelde de politie zich genoodzaakt om de wapenstok te gebruiken en de hele groep aan te houden. Ze werden vervolgens met een lijnbus naar het bureau gebracht.

De mensen die op dat moment in de lijnbus zaten werden bij een Aldi-filiaal in Eindhoven verzocht om de bus te verlaten, waarop de supporters van PEC de bus konden betreden en naar het politiebureau werden gebracht. Waarom de fans zich tegen de politie keerden is niet bekend. PEC gaat op bezoek bij PSV op jacht naar de eerste overwinning van het seizoen. De ploeg van Art Langeler staat troosteloos onderaan in de Eredivisie met één punt uit acht duels.