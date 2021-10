Bruggink geniet van Ajax: ‘Hij is niet te verdedigen, echt fantastisch’

Zaterdag, 16 oktober 2021 om 20:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:48

Arnold Bruggink geniet van de wijze waarop Noussair Mazraoui momenteel speelt. De analist van ESPN sprak al in de rust van de wedstrijd tussen sc Heerenveen en Ajax (0-2) lovend over de rechtsback van de Amsterdammers, die opvalt met zijn veelzijdigheid. "Hoe Mazraoui op dit moment speelt is echt fantastisch", aldus Bruggink.

Mazraoui was dit seizoen in de Eredivisie goed voor liefst vier doelpunten en twee assists in negen wedstrijden. "Hij is niet te verdedigen, want hij loopt overal", ziet Bruggink. "Dan loopt hij diep als spits, dan is hij een extra middenvelder, dan is hij gewoon rechtsback. Ik vind: die variatie waarmee hij speelt, daar kan op dit moment geen enkele tegenstander mee omgaan."

Het contract van Mazraoui loopt na dit seizoen af en voorlopig is er geen uitzicht op een akkoord met Ajax over verlenging. Toch zou Bruggink zeker niet overwegen om Mazraoui daarmee onder druk te zetten. "Ik zou op dit moment heel veel gebruik van hem maken, hoe hij nu speelt", aldus de oud-middenvelder. "Maar natuurlijk boeit het wel, want ik kan me voorstellen dat Ajax liever zijn contract verlengt om hem op een gegeven moment te verkopen."

Naast Mazraoui kreeg ook ploeggenoot Daley Blind complimenten in de studio van ESPN van Mario Been. "Je ziet een elftal dat uit alle windstreken is teruggekeerd", aldus Been. "Ze missen jongens uit Zuid-Amerika en dan merk je dat de automatismen er niet zijn. Maar ik heb wel genoten van de momenten dat Blind aan de bal komt. Hij heeft het vermogen om ook gelijk mensen aan het werk te zetten. Dat is in deze wedstrijd belangrijk, omdat het zo druk was in de zestien. Dan heb je de inventiviteit nodig van bepaalde spelers zoals Blind, die het spelletje net iets sneller zien dan een ander."