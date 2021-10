Chelsea behoudt koppositie dankzij kunst- en vliegwerk Édouard Mendy

Zaterdag, 16 oktober 2021 om 20:41 • Laatste update: 20:59

Chelsea heeft zaterdagavond de uitwedstrijd tegen Brentford ternauwernood naar zich toe weten te trekken. De ploeg van manager Thomas Tuchel was de gehele wedstrijd de bovenliggende partij, maar men hield het tot op het laatste moment spannend: 0-1. Op slag van rust maakte Ben Chilwell de eerste en enige treffer van de wedstrijd door prachtig raak te volleren aan de rand van het zestienmetergebied. Édouard Mendy hield in de slotfase zijn ploeg op de been met een reeks fraaie reddingen. Door de zege staan the Blues op negentien punten uit acht duels, waarmee ze de koppositie weer overnemen van Liverpool, dat eerder die dag wist te winnen bij Watford en achttien punten heeft.

De eerste serieuze poging op het doel van Brentford-keeper David Raya kwam van de voet van Romelu Lukaku, die in de achttiende minuut zijn vrije trap net langs de linkerbovenhoek zag scheren. Negen minuten later kwam Chelsea, dat zonder de zieke Hakim Ziyech aan de aftrap verscheen, met de schrik vrij: Bryan Mbeumo trof na goed klaarleggen van Christian Nørgaard vanaf randje zestienmetergebied het aluminium. Aan de overkant leek Lukaku de score wél te openen, maar hij werd teruggefloten vanwege buitenspel. Vervolgens krulde Timo Werner rakelings over, net voordat in de blessuretijd van de eerste helft de brilstand eindelijk werd doorbroken.

Chelsea-aanvoerder César Azpilicueta gaf hoog voor vanaf rechts en de bal kwam in de voeten van Ben Chilwell terecht. De linksback twijfelde geen moment en volleerde het leer loeihard de linkerkruising in: 0-1. Het betekende alweer het derde doelpunt in de laatste vier wedstrijden van de Engelsman, die ook in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Andorra en voor de interlandbreak tegen Southampton het net al wist te vinden.

Na de thee gebeurde er tot de 69ste minuut weinig, toen Lukaku de bal een ogenschijnlijk levensgrote kans over schoot; bovendien stond de Belg net als in de eerste helft buitenspel. Brentford werd wakker en draaide de duimschroeven verrassend genoeg aan. De thuisploeg zette Chelsea-doelman Edouard Mendy aan het werk met pogingen van Ivan Toney, Mbeumo (opnieuw op de paal) en Pontus Jansson, maar met kunst- en vliegwerk wist de Senegalees zijn doel schoon te houden. Zodoende blijft Chelsea koploper in de Premier League en blijft Brentford steken op de zevende plek.