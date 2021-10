Blunders Hahn en twee rode kaarten worden Go Ahead niet fataal

Zaterdag, 16 oktober 2021 om 20:40 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:56

Go Ahead Eagles heeft zaterdagavond met pijn en moeite een overwinning uit het vuur gesleept tegen Heracles Almelo. De ploeg van trainer Kees van Wonderen mocht van geluk spreken dat twee ongekende blunders van Warner Hahn niet fataal werden: 4-2. De Deventenaren eindigden het duel met negen man na rode kaarten voor Isac Lidberg en Giannis-Foivos Botos, maar hielden stand in de negen minuten blessuretijd. Go Ahead stijgt door de zege naar de twaalfde plek op de ranglijst, terwijl Heracles elfde blijft.

Frank Wormuth was genoodzaakt om op het middenveld een wijziging door te voeren, daar de Duitse oefenmeester niet kon beschikken over Luca de la Torre, die pas laat terugkeerde van interlandverplichtingen met de Verenigde Staten. Hij werd vervangen door Orestis Kiomourtzoglo. Het was de thuisploeg die voor eigen publiek het beste aan de wedstrijd begon. Na een voorzet van Boyd Lucassen nam Ragnar Oratmangoen het Almelose doel voor de eerste keer onder vuur, maar zijn schot kon ternauwernood worden geblokt. Namens Heracles schoot Delano Burgzorg rakelings naast het doel van Hahn van een meter of twintig.

Weer een rode kaart voor Go Ahead Eagles. Na Botos krijgt ook Lidberg rood ??#gaeher pic.twitter.com/cdNzNao3tb — ESPN NL (@ESPNnl) October 16, 2021

Na een klein half uur spelen kwam Go Ahead terecht op voorsprong. Een corner van Philippe Rommens eindigde op het hoofd van Luuk Brouwers: 1-0. Heracles knokte zich vervolgens wel terug in de wedstrijd, maar kwam amper tot grote kansen. Een schot van Burgzorg werd gepakt door Hahn. Op slag van rust werd de goalie van de Deventenaren wel geklopt, toen hij de bal ongelukkig in de voeten schoot bij Rai Vloet. Voor de middenvelder van Heracles was het vervolgens een koud kunstje om de bal in het lege doel te werken: 1-1. Na een uur spelen kwam Go Ahead voor de tweede keer aan de leiding.

Na een voorzet van Iñigo Córdoba kwam de bal via de paal op de knie van Mats Knoester, die de bal ongelukkig in eigen doel werkte. Toen Go Ahead via Brouwers de marge niet veel later naar twee tilde, leek het duel gespeeld. Ware het niet dat Hahn voor de tweede keer opzichtig in de fout ging. De doelman liet de bal uit een corner door de handen glippen en zag Marco Rente profiteren: 3-2. Heracles drong in de slotfase aan op jacht naar de gelijkmaker en werd gesterkt door een rode kaart van Giannis-Foivos Botos.

De Griek beging een overtreding op Noah Fadiga. Scheidsrechter Richard Martens deed het in eerste instantie af met geel, maar kwam op advies van de VAR terug op zijn beslissing. Ook een tweede rode kaart voor Lidberg, die met een slaande beweging Kiomourtzoglou naar de grond werkte, leidde er niet toe dat Heracles de muur van Go Ahead voor de derde keer wist te breken. Het slotakkoord kwam op naam van Mats Deijl, die in de omschakeling de nekslag uitdeelde: 4-2.