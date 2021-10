Haller en Neres slepen Ajax naar moeizame zege in Friesland

Zaterdag, 16 oktober 2021 om 20:33 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:57

Ajax heeft zaterdagavond een vrij minimale zege geboekt op bezoek bij sc Heerenveen. De Amsterdammers hadden het de openingstreffer van Sébastien Haller lastig en kwamen goed weg met een kopbal op de paal van Sven van Beek. Uiteindelijk kopte invaller David Neres Ajax in veilige haven: 0-2. Beide assists kwamen op naam van Dusan Tadic. De ploeg van Erik ten Hag blijft bovenaan, terwijl Heerenveen achtste staat.

Bij Ajax waren de Zuid- en Midden-Amerikaanse internationals afwezig in de basisopstelling, waardoor Ten Hag onder meer Perr Schuurs en Mohammed Kudus liet starten. Ook Davy Klaassen keerde terug in het elftal op tien, omdat Steven Berghuis als rechtsbuiten werd ingezet. Laatstgenoemde kreeg vroeg in de wedstrijd de eerste schietmogelijkheid na een kortgenomen hoekschop en mikte over.

Bij balverlies van Ajax werd Heerenveen in de openingsfase dreigend in de counter, die meerdere keren net niet goed werd uitgespeeld door de Friezen. De bezoekers namen na 24 minuten de leiding, toen Tadic door Daley Blind achter de defensie werd bereikt. De linkeraanvaller legde breed op Sébastien Haller, die rustig binnen tikte: 0-1. In de slotfase van de eerste helft werd Heerenveen dreigend via Anthony Musaba, die na een doorgeschoten lange bal op de uitgekomen Remko Pasveer schoot. Aan de overzijde brak Tadic door na een lange pass, maar Xavier Mous kon de bal ver voor zijn doel nog net wegkoppen.

Na rust kwam Heerenveen een stuk sterker uit de startblokken en kregen de Friezen ook meerdere grote kansen. Musaba dribbelde vanaf de linkerflank naar binnen en schoot recht op Pasveer. Daarna kreeg Van Beek twee nog betere mogelijkheden. De verdediger volleerde de bal na een voorzet ineens midden op Pasveer en kopte even later uit een hoekschop op de paal. Zo kwam Ajax, dat in de tweede helft nauwelijks meer iets creëerde, goed weg. Ten Hag bracht na ruim een uur spelen Neres en Lisandro Martínez in het veld. Dat bleek een goede ingreep, want Neres kopte een kwartier voor tijd een voorzet vanaf links van Tadic binnen: 0-2.