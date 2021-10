Nelson geniet van debuut: ‘Dit is waarom ik voor Feyenoord heb gekozen’

Zaterdag, 16 oktober 2021 om 19:44 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:46

Ondanks de puntendeling van Feyenoord tegen RKC Waalwijk (2-2) was het voor Reiss Nelson een avond om niet snel te vergeten. De aanvaller maakte zijn debuut tegen de Brabanders en had meteen een goede klik met Tyrell Malacia. Nelson kwam na een uur spelen binnen de lijnen voor Bryan Linssen, maar kon niet voorkomen dat Feyenoord dure punten verspeelde in eigen huis.

Het was voor Nelson een lange weg die hij aflegde richting zijn debuut. De aanvaller was lange tijd geblesseerd en moest de eerste wedstrijden van het seizoen vanaf de tribune bekijken. Daar smaakte het debuut niet minder om. "Het voelde goed", vertelde hij na afloop bij ESPN. "Ik ben blij dat ik mijn eerste minuten heb mogen maken voor Feyenoord. Het heeft helaas even geduurd, maar ik ben blij dat ik terug ben bij het team. Het is altijd moeilijk als je er niet bij kan zijn. Ik heb de wedstrijden bekeken als supporter. De sfeer is echt waanzinnig."

Ondanks het pijnlijke puntenverlies genoot Nelson van de ambiance in De Kuip. "Dit is wat ik wilde", gaat hij verder. "Dit is waarom ik voor een club als Feyenoord heb gekozen. Ik word gewaardeerd en krijg het volledige vertrouwen, dat voelt goed." Nelson erkent dat de samenwerking met Malacia soepel verliep aan de linkerkant. "We zijn allebei geboren in 1999. Ik heb in het verleden tegen hem gespeeld met jeugdteams van Engeland. Ook tijdens de training hebben we een goede klik. Het is mooi om hem te zien groeien door de jaren heen."

Voor Cyriel Dessers werd het een avond om snel te vergeten. De spits miste enkele opgelegde kansen. ''Het voelde voor mij heel teleurstellend", aldus de vervanger van Luis Sinisterra. "Zeker op het einde krijg je nog een grote kans, dan voel je je voor een deel verantwoordelijk en dat doet wel pijn. Het was moeilijk voetballen tegen RKC. Ze hielden het goed gesloten achterin. Ik dacht na het doelpunt van Guus dat we echt konden doorpakken. Het was alleen niet zo gemakkelijk als we dachten. Je moet blijven hopen en die kans komt dan. Alleen jammer genoeg ging hij er niet in.''

Dessers stond in de basis voor Sinisterra, die moest afhaken vanwege interlandverplichtingen. ''Ik hoorde gistermiddag dat ik ging starten. Een trainer heeft mij ooit verteld dat je 24 uur moet vieren en 24 uur moet rouwen. Hier ga ik wel even slecht van zijn, maar de knop moet snel om richting donderdag. Ik heb tot nu toe alleen mooie momenten meegemaakt bij Feyenoord. Nu gaat hij er niet in en dan heb je een slecht resultaat. Dat doet pijn. Ik verwijt mezelf wel dat ik de kans er niet in schiet, maar dat is ook het leven van een spits. Je kan niet elke bal scoren.''